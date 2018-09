Italian Energy Summit, Ricci, Confindustria: "Rinnovabili sono un'opportunità"

Nella prima giornata della diciottesima edizione dell'Italian Energy Summit, organizzato da 24ORE EVENTI con IL SOLE 24 ORE, è interventuo Giuseppe Ricci, Presidente di Confindustria Energia.

Ad Affartialiani.it il Presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricchi ha detto: "Soddisfare la fame di energia del pianeta e contemporaneamente traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione è una sfida titanica che deve essere affrontata mettendo a fattore comune tutte le risorse, tutte le soluzioni e facendo sistema tra i diversi settori: industria nelle sue diverse componenti di produttori e consumatori di energia, istituzioni, università e centri di ricerca, opinion leader, decision maker, ecc. Per vincere questa sfida dobbiamo avere obiettivi comuni, un approccio pragmatico, trasparente e finalizzato alla ricerca delle soluzioni più efficienti ed efficaci, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, in primis quelle economiche che non sono per nulla infinite".

"Sviluppare piani di decarbonizzazione che non tengano conto degli aspetti economici è molto rischioso perché può portare a soluzioni inefficienti, spendendo male risorse disponibili, e anche inefficaci che non permettono di raggiungere neanche gli obiettivi ambientali, proprio per insufficienza di risorse economiche", ha aggiunto Ricci.