Italian Energy Summit: Venturini Enel X, le 5 aree del nuovo Piano industriale

Italian Energy Summit: Francesco Venturini Enel X, ecco le 5 aree del nuovo Piano industriale

All'Italian Energy Summit, Francesco Venturini, ad Enel X, spiega quali sono le 5 aree del nuovo piano industriale che sarà presentato fra un paio di mesi: “il business di Enel X si concentra in 5 parti fondamentali: infrastruttura urbana, fibra ottica in particolare in America Latina, siamo tra i più grandi player nella flessibilità di mercato, quindi tutta la parte del tema asset management, facciamo efficienza energetica dove la si può fare perché esiste un mercato che ti permette di farla in maniera solida; infine la quinta e forse più importante, o quanto meno la più visibile, è la mobilità elettrica”.

