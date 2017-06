Italmobiliare si compra il 40% di Tecnica

Italmobiliare e la famiglia Zanatta, azionista di controllo del gruppo Tecnica, hanno firmato una lettera di intenti finalizzata all'ingresso della holding di partecipazioni del gruppo Pesenti nell'azienda leader italiana della calzatura outdoor e attrezzatura da sci. L'operazione prevede che Italmobiliare acquista una quota di minoranza qualificata (circa il 40%) del capitale dalla societa' per un importo di circa 60 milioni di euro. "Con questa operazione Italmobiliare affianca una delle societa' italiane leader mondiale nel proprio settore per garantirne, attraverso il sostegno finanziario e manageriale, i piani di diversificazione e crescita. Per Italmobiliare" - ha detto il consigliere delegato Carlo Pesenti - "si tratta di un ampliamento del proprio portafoglio di partecipazioni coerente con il know-how industriale del gruppo e con una visione di partner finanziario in grado di sviluppare le migliori opportunita' di valorizzazione del business".

"Finalmente potremo far correre i nostri brand - ha affermato Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group -; dopo aver ottimizzato i fondamentali, abbiamo cercato un partner che fosse in grado di valorizzare le competenze chiave del gruppo, centrate su innovazione e grande attenzione per il consumatore finale. Siamo sempre piu' in competizione con colossi multinazionali e i nuovi soci ci consentiranno, attraverso l'immissione di nuovi capitali e stimoli su temi strategici, di competere per la leadership mondiale". "L'operazione e' subordinata, oltre al via libera da parte dalle competenti autorita', alla completa rinegoziazione da parte di Tecnica dei rapporti attualmente in essere con gli istituti di credito, al fine di ottenere un riscadenziamento e rimodulazione del debito in misura tale che le nuove condizioni permettano di mettere in atto il piano di rilancio e sviluppo gia' identificato dal gruppo", si legge in una nota di Italmobiliare. Tecnica e' leader nel mondo della calzatura outdoor e nell'attrezzatura da sci, e conta alcuni dei marchi storici del settore: Tecnica (scarponi da sci e footwear), Nordica (sci e scarponi), Moon Boot, (footwear), Lowa (scarpe da trekking), Blizzard (sci) e Rollerblade (pattini in linea). E' presente su tutti i principali mercati internazionali, con un fatturato di 338 milioni di euro nel 2016, di cui piu' del 90% all'estero.