Italo, ricavi +24,8%. Utile netto a 33,8 mln

Risultati in crescita per Italo. La compagnia ferroviaria privata dell'alta velocità, che ha cambiato la denominazione da Ntv a Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, archivia il bilancio 2017 all'insegna di aumento di ricavi e redditività con la bottom line del conto economico che mostra un consolidamento dell'utile netto. All'assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 30 milioni di euro pagabile a luglio 2018 .Netto il balzo dei passeggeri: lo scorso anno Italo ha trasportato 12,8 milioni di clienti contro gli 11,1 milioni del 2016, con un incremento del 15,3%. Ad approvare i conti al 31 dicembre scorso, presentati dall'ad Flavio Cattaneo, è stato oggi il cda della società, presieduto da Luca Cordero di Montezemolo. I ricavi sono pari a 454,9 milioni contro i 364,4 milioni al 31.12.2016, con un incremento del 24,8%. L'ebitda adjusted (esclusi i costi straordinari) raggiunge i 155,7 milioni contro i 95,0 milioni del 2016, in crescita del 64,0%. Al netto degli ammortamenti e svalutazioni, pari a 29,5milioni contro i 32,5 milioni del 2016, con decremento di -9,4%, l'ebit ammonta a 112,6 milioni contro i 62,4 milioni del 2016, in aumento dell'80,3%. Dedotti gli oneri finanziari (inclusi interessi passivi/attivi) pari a 58,1 milioni in crescita del 303,4% sui 14,4 milioni del 2016 per poste straordinarie per lo più dovute al rifinanziamento (42,3 milioni) l' ebt si assesta a 54,4 milioni contro i 48,0 milioni del 2016 con un incremento percentuale di 13,3%.

Dedotte le imposte di esercizio pari a 20,7 milioni, contro i 15,3 dello stesso periodo del 2016, il risultato netto è pari a 33,8 milioni, contro i 32,7 milioni del 31.12.2016. La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 è pari a 443,0 milioni, contro i 538,2 milioni del 2016 in riduzione di 95,2 milioni ( -17,7%). Nel corso del 2017 Italo ha trasportato 12,8 milioni di passeggeri, contro gli 11,1 milioni del 2016, con un incremento del 15,3%. A valle dei risultati si è proposto all'assemblea un dividendo di 30,0 milioni pagabile a luglio 2018. Il consiglio di amministrazione ha altresì approvato la politica dei dividendi per il triennio 2018/2020, che prevede la formulazione di proposte all'Assemblea per la distribuzione di dividendi compresi tra il 50% e il 70% del risultato netto e la possibilità di pagamento di acconti.