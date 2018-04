Itema dice Borsa, il 9 maggio sui listini

Scatta l'ora dell'Ipo per Itema, azienda attiva nel settore dei telai tessili. Il gruppo sbarcherà a Piazza Affari (segmento Star) il 9 maggio e quanto pare utilizzerà i proventi dell'Ipo per le acquisizioni. Sotto la lente si trova in particolare il progetto Galaxy, una serie di acquisizioni di imprese su cui è già iniziata la valutazione.

L'amministratore delegato Carlo Rogora, scrive Italia Oggi, ha parlato di 25 potenziali obiettivi: di questi, ne è stata selezionata una decina e sono stati avviati contatti approfonditi con alcuni. "L'intenzione è completare questo programma entro 36 mesi dalla data di quotazione". Nel primo trimestre Itema ha conseguito ricavi pari a 80,5 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2017.