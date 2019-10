Iva, aumentarla sarebbe uno scandalo. Anche in modo selettivo

Non so se vi siete resi conto dell'assurdità insita nel meccanismo delle clausole di salvaguardia dell'IVA: se un paese non ha i conti a posto significa che non è cresciuto abbastanza e in quel caso che cosa NONdovrebbe fare l'Unione Monetaria Europea?

Fargli alzare l'Iva.

L'Iva, infatti, è una tassa recessiva perché comprime i consumi che sono il fattore che genera crescita (PIL): se un paese cresce poco, aumentandola esso finisce per crescere ancora meno e l'anno successivo sarà messo ancor peggio.

Dato che il nostro paese per pareggiare i conti con la UE-M deve incassare al più presto diversi miliardi la soluzione più ragionevole non è un aumento dell'Iva ma incidere in quegli sprechi ed in quei tesoretti che anziché circolare (e generare consumi, PIL e occupazione) se ne stanno fermi nelle tasche di pochi, cioè fermi in banca.

Dal punto di vista macroeconomico quindi, per migliorare i conti economici nel breve periodo, non si devono colpire direttamente o indirettamente salariati e piccole imprese perché sono famiglie che spendono i loro stipendi/profitti entro la fine del mese!

Domanda: perché, quando si parla di patrimoniali o di tasse, ci devono rimettere sempre i ceti medi o bassi e non si scomoda mai quel 10% di italiani che possiede circa la metà della ricchezza nazionale? Questo 10% per caso finanzia qualche partito importante o tentacoli affini? Una patrimoniale una tantum su queste fascia del 10% non scandalizzerebbe nessuno.

Fatte le dovute precisazioni quindi trovo estremamente grave apprendere dal Ministro dell'Economia Gualtieri che, a prescindere dal discorso delle clausole europee, potrebbe esserci un aumento selettivo dell'IVA per scelta governativa (in aggiunta peraltro ai prossimi aumenti dei costi delle bollette).

Concludendo aggiungo un richiamo alla meritocrazia nella PA visto che dipendenti incapaci provocano disservizi; una PA con troppe lacune rende una nazione scarsamente attrattiva per gli investimenti (dinamiche di medio e lungo termine).

Ps: non mi si critichi se utilizzo i tentacoli (la piovra) come metafora del centro sinistra; sarà anche un abbinamento temerario ma lo è pure l'equazione folle "sovranità monetaria = nazismo" che il centro sinistra diffonde a piene mani...