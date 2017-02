Ivanka Trump darà una mano a Rupert Murdoch. Al magnate un pezzo di AT&T

Di Luca Spoldi

Si è sempre detto che quello italiano è un “capitalismo familiare”, in cui le relazioni che a volte da generazioni legano le famiglie proprietarie dei maggiori gruppi industriali del paese contano più delle eventuali partecipazioni incrociate tra le aziende stesse. Ma quella che potrebbe apparire una caratteristica tipicamente italiana, sembra aver fatto breccia anche oltre oceano.

Con Donald Trump alla Casa Bianca, il ruolo della figlia Ivanka è destinato ad assumere un rilievo sempre maggiore, anche se per ora i riflettori della stampa si sono concentrati maggiormente su suo marito, Jared Kushner, 36enne ricco imprenditore immobiliare di famiglia ebrea che già durante la campagna elettorale è stato tra i consiglieri chiave del neo-presidente ed è poi stato nominato Senior Advisor del presidente.

Ivanka, che come ricorda il Financial Times non ha alcun ruolo ufficiale per ora alla Casa Bianca ma era presente la scorsa settimana all’incontro tra il padre e i principali esponenti di “Corporate America” come Mary Barra , Ceo di General Motors, Stephen Schwarzman, numero uno di Blackstone, e Jamie Dimon, il capo di Jp Morgan Chase. Quello di Ivanka sembra comunque destinato ad essere un ruolo più discreto, ma non per questo meno importante, di gestore delle “relazioni” che contano.

Ivanka, come ha rivelato il quotidiano britannico, era almeno fino al 28 dicembre scorso (quando si sarebbe dimessa) una dei cinque membri del board del trustee che sovrintendeva alle partecipazioni azionarie nella 21st Century Fox e in News Corp (del valore complessivo di 300 milioni di dollari) di Grace e Chloe Murdoch, le figlie di 15 e 13 anni che Rupert Murdoch (cui entrambe le aziende fanno capo) ha avuto dall’ex moglie Wendi Deng.

Ivanka anche durante la campagna elettorale americana aveva saputo mantenere dei rapporti più che cordiali con Chelsea Cllinton, figlia di Bill e Hillary e destinata, nel caso dell’elezione della madre alla presidenza, a divenire la responsabile della Fondazione Clinton al posto del padre. Nessuno a Washington o a Wall Street si stupirebbe, dunque, se alla figlia prediletta il neopresidente Usa affidasse un ruolo di “ambasciatrice” presso le grandi aziende a partire da quelle maggiormente legate alla famiglia Trump.

L’amicizia che lega Ivanka a Rupert Murdoch e alla sua ex moglie dura del resto da anni, anzi proprio gli allora coniugi Murdoch avrebbero aiutato Ivanka, secondo una ricostruzione del New Yorker, a recuperare il suo rapporto con Jared, arrivato al punto di incrinarsi nel 2008, un anno prima del matrimonio. La rappacificazione tra i due sarebbe avvenuta sullo yacht di famiglia dei Murdoch.

L’86enne tycoon di origine australiana, del resto, non ha mai fatto mistero di mantenere regolari rapporti con Donald Trump e la figlia e molti pensano che non si tratti solo di scambi di cordialità. Secondo il New York Magazine Trump avrebbe chiesto a Murdoch di suggerire candidati in grado di sovrintendere la Federal Communications Commission, authority che regola il settore dei media e che dovrà decidere nei prossimi mesi se autorizzare l’acquisizione di Time Warner da 85,4 miliardi di dollari annunciata lo scorso ottobre da AT&T.

Il numero uno di AT&T Randall Stephenson, è già andato a fare visita a Trump prima che il presidente eletto si insediasse alla Casa Bianca, come ha riferito il New York Times, nel tentativo forse di smorzare la tensione tra Trump e la Cnn, emittente televisiva controllata da Time Warner che è stata accusata più volte da Trump di aver diffuso notizie false a suo discredito.

D’altra parte Time Warner appena due anni fa era stata nel mirino della famiglia Murdoch, la cui offerta da 80 miliardi di dollari era stata rifiutata e sembra che il tycoon e i suoi figli James (Ceo 21st Century Fox) e Lachlan (presidente della stessa società oltre che di News Corp) non abbiano dimenticato lo sgarbo.

Così in molti a Wall Street scommettono che Stephenson dovrà faticare non poco per ottenere il via libera alla sua acquisizione, magari accettando di cedere qualche asset pregiato proprio agli amici di famiglia dei Trump.