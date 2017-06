Ivass, in Italia 4 milioni di polizze dormienti: valgono almeno 4 miliardi

L'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sta puntando l'attenzione sulle polizze cosiddette 'dormienti', il cui importo totale e' sconosciuto ma varrebbe almeno 4 miliardi, considerando 1.000 euro a polizza. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto, Salvatore Rossi, sostenendo che si tratta di un fenomeno "assai rilevante": sono infatti circa 4 milioni le polizze scadute negli ultimi cinque anni che non sono state liquidate, perche' le compagnie non sanno se l'assicurato sia o no deceduto prima della scadenza della polizza. Molto spesso o i beneficiari on si fanno avanti perche' non sanno di esserlo, e nella polizza sono indicati in modo generico (ad esempio gli eredi legittimi). L'importo di queste polizze ammonta ad alcuni miliardi. L'Ivass - ha spiegato Rossi - ha segnalato al governo la necessita' che siano modificate "norme di legge evidentemente imperfette".

Rossi ha poi fatto notare che l'intero quadro dei rapporti tra compagnie e clienti e' comunque destinato a cambiare col recepimento della nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa; Rossi ha pero' sottolineato che "tutto l'apparato sanzionatorio assicurativo italiano e' obsoleto, non solo quello relativo alla distribuzione dei prodotti"; per questo l'Istituto ha suggerito al governo di ridisegnare tutte le sanzioni