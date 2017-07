La rivista Euromoney nomina Jean Pierre Mustier Banchiere dell’Anno. Le parole dell'ad Unicredit



UniCredit è stata premiata da Euromoney, pubblicazione finanziaria leader a livello mondiale, in diverse categorie dei prestigiosi Awards for Excellence, edizione 2017, assegnati ieri sera durante una cena di gala tenutasi a Londra. UniCredit si è aggiudicata cinque premi: “Migliore banca in Italia”, “Migliore banca in Croazia”, “Migliore banca per la gestione patrimoniale in Europa Centrale e Orientale” e “Migliore banca per i servizi di transazioni in Europa Centrale e Orientale”. Inoltre, l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier è stato nominato “Banchiere dell’Anno 2017”. L'AD Jean Pierre Mustier ha dichiarato: “Voglio congratularmi con tutti i colleghi e ringraziarli perché questo riconoscimento è il frutto del contributo di tutte le persone che lavorano nel Gruppo, ed è a loro che dedico il premio di Banchiere dell’Anno. Sono grato per lo sforzo che i vari team hanno profuso in questi ultimi dodici mesi. Continueremo a dedicarci instancabilmente alla trasformazione del Gruppo, forti del nostro modello di business paneuropeo, semplice e di successo, e del considerevole vantaggio competitivo che rende UniCredit la banca preferita in tutti i Paesi in cui è presente”.

Jean Pierre Mustier nominato Banchiere dell’Anno dalla rivista Euromoney. Le motivazioni

Euromoney ha così motivato il premio Banchiere dell’Anno: “Jean Pierre Mustier è stato nominato un anno fa e ha già compiuto passi da gigante nel percorso di trasformazione di una banca italiana in difficoltà, in una banca europea con un futuro radioso. Gli obiettivi raggiunti includono il completamento di un aumento di capitale da 13 miliardi di euro, le cessioni di attività e rami d’azienda non strategici e non performanti, realizzate al momento giusto e al prezzo adeguato, e un'incrollabile determinazione nel perseguire la strategia prestabilita. Ma, soprattutto, UniCredit è la storia di un gruppo dirigente guidato da un amministratore delegato pragmatico e determinato che ha fatto rinascere un senso di orgoglio e uno scopo in un’istituzione indebolita. Sembra quindi appropriato chiedersi: si è mai visto prima d’ora un amministratore delegato di una banca realizzare tutto ciò in un solo anno?”.



Jean Pierre Mustier nominato Banchiere dell’Anno dalla rivista Euromoney. Le motivazioni di Euromoney per i premi assegnati a UniCredit

MIGLIORE BANCA IN ITALIA

“I risultati raggiunti nell’ultimo anno vanno ben oltre la cifra del capitale raccolto e il taglio delle NPE (non-performing exposures). Un radicale cambiamento di cultura dovrebbe liberare le potenzialità dei talenti bancari di UniCredit e i punti di forza paneuropei”.

MIGLIORE BANCA PER I SERVIZI DI TRANSAZIONI IN EUROPA CENTRO-ORIENTALE

“UniCredit tiene saldo in pugno lo scettro dei servizi di transazioni nei Paesi europei emergenti, grazie alla sua solida presenza sul mercato e a una spinta continua verso il collegamento dei diversi Paesi all'interno della sua rete nell’area”.

MIGLIORE BANCA PER LA GESTIONE PATRIMONIALE IN EUROPA CENTROORIENTALE

“Sono poche le banche che possono fornire consulenza ai clienti con patrimoni consistenti tra la miriade di diversi Paesi e culture in Europa centro-orientale, ma UniCredit si è guadagnata il ruolo di gestore patrimoniale di elezione praticamente in ognuno di quei mercati”.

MIGLIORE BANCA IN CROAZIA

“Zagrebacka Banka ha fatto da apripista in termini di redditività, migliorando la qualità degli attivi e riducendo i prestiti in sofferenza negli ultimi 12 mesi, aumentando al contempo la stipula di mutui e prestiti per le PMI, consolidando così la sua posizione di banca leader in Croazia”.

INFORMAZIONI SU EUROMONEY

Da quasi 50 anni Euromoney è la principale pubblicazione dedicata alla crescita della finanza internazionale. Negli ultimi 12 mesi sulle sue pagine sono state pubblicate interviste a quasi 100 amministratori delegati di istituti bancari, ministri delle Finanze e governatori di banche centrali di tutto il mondo. Gli Awards for Excellence promossi da Euromoney sono i premi che contano assegnati alle banche e ai banchieri che contano. Istituiti nel 1992, sono stati i primi nel loro genere all’interno del settore bancario a livello mondiale. Quest’anno Euromoney ha ricevuto circa 1.500 candidature da parte di banche in un palmarès che include 20 premi globali, più di 50 premi regionali e il riconoscimento della migliore banca in quasi 100 Paesi.