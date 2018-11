Jean-Yves Le Berre nominato General Manager di Europ Assistance Group

Europ Assistance Group annuncia la nomina di Jean-Yves Le Berre a General Manager, con la responsabilità del Finance, delle Operations e dell’Insurance, a partire dal 7 novembre 2018. Pascal Baumgarten, precedente General Manager di Europ Assistance Group viene nominato CEO Nord e Est Europa, Asia e Sud Africa. Jean-Yves e Pascal faranno riporto al Group CEO Antoine Parisi

Jean-Yves Le Berre, 53 anni, arriva in Europ Assistance con oltre 20 anni di esperienza nel settore assicurativo. Sarà responsabile delle funzioni di Insurance, COO e CFO del Gruppo.

In precedenza, Jean-Yves è stato Chief Executive Officer per i mercati emergenti di AXA di base a Parigi, ruolo che ricopriva dal 2016. Dopo aver iniziato la sua carriera in AXA come project manager nel 1991, Jean-Yves ha scalato diversi importanti ruoli tra cui Deputy CEO e CFO in AXA per l’Europa Centrale e l’Europa dell’Est dal 2012 al 2016 e Senior Vice President – Strategy, Business Control & Procurement di AXA Francia nel 2011-2012.

Jean-Yves Le Berre si è laureato alla Ecole Polytechnique nel 1989 e alla ENSAE (École nationale de la statistique et de l'administration économique) nel 1991. Vanta inoltra la qualifica di Attuario.

Pascal Baumgarten in carica presso il Gruppo dal 2015 in qualità di COO, prima di vedere estese le sue responsabilità diventando General Manager con la responsabilità delle funzioni insurance, operations, finance e prodotto del Gruppo, assumerà immediatamente il nuovo ruolo di CEO del Nord e dell’Est Europa, Asia e Nord Africa con la mission di rafforzare ed estendere le attività del Gruppo in queste prioritarie aree di crescita. I CEO rispettivamente di Belgio, Germania, Austria e Svizzera, Polonia, Sud ed Est Europa, Asia e Sud Africa riporteranno a Pascal. Baumgarten prenderà il posto di Pierre Brigadeau, che proseguirà altre opportunità esternamente al Gruppo.

Il Group CEO Antoine Parisi:

“Jean-Yves sarà un rafforzamento importante per il nostro team di leader, portando con sé esperienza di leadership internazionale che supporterà i nostri sforzi per continuare ad essere la Compagnia di Assistenza più affidabile al mondo. Dopo aver contribuito in maniera significativa al successo del nostro piano strategico, Pascal si concentrerà sullo sviluppo del nostro business in tutto il mondo assumendo la responsabilità non solo di mercati strategici quali l’Asia, ma anche di mercati tradizionalmente importanti come quelli del Belgio e del Sud Africa. A nome di Europ Assistance, vorrei ringraziare Pierre Brigadeau per i suoi tre anni all’interno del Gruppo e come nota personale, per il suo supporto continuativo lungo tutto questo periodo. Gli auguro ogni bene per il futuro.”