Il colosso Usa della farmaceutica e dei prodotti di largo consumo Johnson and Johnson sborsera' 30 miliardi di dollari per acquistare la svizzera Actelion, la piu' grossa societa' bio-farmaceutica d'Europa. J&J offrira' agli azionisti del gruppo elvetico 280 dollari cash ad azione. In un comunicato congiunto le due societa' fanno sapere che l'operazione e' stata approvata all'unanimita' dai due cda.