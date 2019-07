Just Eat si fonde con Takeaway, il titolo vola in Borsa

Just Eat si fonde con Takeaway, titolo vola in Borsa

Vola in Borsa il titolo dell'azienda britannica Just Eat, spinto dal suo progetto di fusione con l'olandese Takeaway.com. L'operazione viene fatta per creare un peso massimo in un settore in piena espansione come il cibo a domicilio. La nuova società avrebbe un valore di circa 9 miliardi di sterline e sarebbe capace così di tener testa alla britannica Deliveroo e all'americana Uber Eats. Le azioni di Just Eat hanno guadagnato il 22,59% sul mercato azionario di Londra.