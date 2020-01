Just Eat, Takeaway acquisice l'80% delle quote: ora vale 12,5 miliardi

Takeaway ha acquisito il controllo di oltre l’80% del capitale di Just Eat, superando così la concorrenza di Prosus, la cui opa da 6,2 miliardi era stata precedentemente respinta dalla società londinese del food delivery aprendo così la strada all’offerta del gruppo olandese. Che ha concluso l’affare con un’offerta da 889 pence per azione contro gli 800 di Prosus, società del gruppo di investimento sudafricano Naspers.

In questo modo, la valutazione complessiva di Just Eat ha raggiunto l’equivalente di 7,2 miliardi di euro e ha dato vita al più grande gruppo europeo di food delivery con una capitalizzazione aggregata di 12,5 miliardi di euro, come riporta Pambianco.it

La nuova società avrà sede ad Amsterdam e sarà quotata alla Borsa di Londra. Disporrà di 23 filiali tra Europa, Canada, Australia e America Latina. In attesa di conoscere i risultati del 2019, Takeaway e Just Eat hanno complessivamente fatturato 1,21 miliardi di euro nel 2018, anno chiuso da entrambe in perdita. Inoltre, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Takeaway probabilmente dovrà vendere il 33% detenuto da Just Eat in iFood, il più grande sito di prodotti alimentari del Sud America, di cui Prosus ha già una quota di controllo.

Messe assieme, Takeaway e Just Eat competeranno nelle consegne a domicilio con gruppi quali GrubHub, Delivery Hero e Uber Eats. “Quella tra Just Eat e Takeaway.com è una combinazione da sogno e non vedo l’ora di guidare l’azienda per molti anni a venire.”, ha commentato in una nota Jitse Groen, fondatore del gruppo olandese di food delivery.