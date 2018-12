juve: per banca imi con ronaldo chiuderà il gap sui ricavi con le big d'europa

Con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che consentirà di triplicare la vendita di magliette entro il 2022 e di strappare migliori contratti agli sponsor, la Juventus può chiudere il gap di ricavi con i top club europei (Manchester City e United, Real Madrid, Barcellona e Bayern), anche se il bilancio sarà in pareggio soltanto nell'esercizio 2021/2022.

E' questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato da un report di Banca Imi, intitolato "Ronaldomics", report consultato da Radiocor e che oggi ha alzato il giudizio sul titolo da hold a buy raddoppiando il target price da 0,7 a 1,4 euro.

Gli analisti analizzano a fondo l'impatto dell'operazione Ronaldo che, per quanto abbia pienamente rispettato le attese sotto il profilo sportivo (il portoghese è capocannoniere con 10 gol in 14 partite), presenta esborsi attuali e prospettici rilevanti che contribuiranno a far lievitare i costi del club, compresi ammortamenti, oneri finanziari e tasse tra 622 e 625 milioni sull'orizzonte temporale 2021-2022. La Juventus, si precisa, con 319 milioni di stipendi è entrata nei primi tre club europei per costo del personale.