Juventus, la Borsa non fa il tifo per Sarri. Juventus news

Juventus debole a Piazza Affari, mentre si infittiscono le voci sull'arrivo di Maurizio Sarri alla guida della panchina bianconera in sostituzione di Massimiliano Allegri. I titoli della squadra viaggiano poco sopra la parita' (dopo una partenza in rosso) attestandosi a 1,44 euro, a fronte di un Ftse Mib in rialzo di oltre un punto. Nei giorni scorsi c'erano stati corposi rialzi, innescati dalle voci di un'imminente firma del club con Pep Guardiola, uno dei tecnici piu' bramati e vincenti nel mondo del calcio e adesso in forze al Manchester City.



Sarri invece e' stato per tre anni allenatore del Napoli e, in passato, da rivale per lo scudetto, non ha fatto mancare punzecchiature al club bianconero. Le azioni della Juventus ieri a metà giornata erano arrivate a segnare un progresso di oltre il 5%, in controtendenza con la debolezza della Borsa. Sul finale hanno poi frenato, mentre l'ipotesi Guardiola ha perso quota, visto che l'allenatore spagnolo e' stato intercettato negli Emirati Arabi, dove pare stia firmando un nuovo contratto con Mansour bin Zayd Al Nahyan, il proprietario del Manchester.



Intanto, secondo le indiscrezioni dell'ultima ora, il capo dell'area sportiva del club torinese, Fabio Paratici, avrebbe avuto a Londra un faccia a faccia segretissimo con Sarri, l'allenatore del Chelsea. Per altro, secondo rumor della stampa di Oltremanica, il rapporto dell'allenatore con la squadra londinese sembrerebbe agli sgoccioli, con Frank Lampard, ex bandiera della squadra, gia' pronto per il ruolo di allenatore. E' probabile, comunque, che fino a mercoledi', quando si terra' la finale di Europa League di Baku, tra Chelsea e Tottenham, non ci saranno annunci ufficiali da parte di nessun club di calcio.



Nel frattempo negli ambienti sportivi c'e' chi continua a fare il nome di Mauricio Pochettino e di Simone Inzaghi per il club bianconero. Tanto piu' che, sempre secondo i rumor di calciomercato, Paratici a Londra avrebbe incontrato oltre Sarri anche il fratello di Mauricio Pochettino, unico rappresentante del tecnico argentino del Tottenham.



Quest'ultimo, tuttavia, si trova in una situazione delicata: difficilmente Daniel Levy, il manager del club di proprieta' di Joe Lewis, gli concedera' il via libera. Al di la' dei movimenti legati all'emotivita' delle notizie di giornata sulla squadra e sull'allenatore, tra gli investitori e' scattato anche il conto alla rovescia per i conti del club bianconero, che si chiuderanno a fine giugno.



Il bilancio sara' sicuramente in rosso, complice anche il fatto che la squadra e' uscita ai quarti di finale della Champions League: in caso di vittoria finale avrebbe incassato un tesoretto extra stimato attorno a 40 milioni di euro. Nelle scorse settimane Intermonte ha valutato una perdita attorno a 50 milioni di euro e non ha escluso la necessita' di un aumento di capitale per far fronte a eventuali investimenti. Tra i quali, ovviamente, potrebbe esserci proprio l'arruolamento di un allenatore di peso.