Kairos: Fabrizio Rindi è il nuovo CEO

Kairos, cambio al vertice: Fabio Bariletti sarà sostituito ad interim da Fabrizio Rindi, attuale Presidente di Kairos Partners SGR

Il Consiglio di Amministrazione di Kairos Investment Management SpA (Kairos) comunica la decisione di Fabio Bariletti di dimettersi dai suoi attuali ruoli all'interno del gruppo, tra cui quello di Amministratore Delegato presso le due società operative Kairos Partners SGR e Kairos Investment Management Ltd. Sarà supportato dal top management e dal team di investimento di Kairos, ben consolidati, a Milano e Londra. Insieme a Julius Baer, il Consiglio di Amministrazione di Kairos delibererà su un adeguato piano di successione a lungo termine per la gestione esecutiva della società.

Come già comunicato da Julius Baer il 30 agosto 2019, il gruppo di wealth management svizzero proprietario di Kairos, ha portato a termine la revisione strategica delle varie opzioni relative alla società arrivando alla conclusione che un allineamento operativo più approfondito e una collaborazione più stretta possano offrire la migliore strada verso uno sviluppo di successo a lungo termine di Kairos.

Yves Robert-Charrue, Head Region Europe di Banca Julius Baer & Co. Ltd. e Presidente di Kairos, ha commentato: “La nostra revisione ha chiaramente dimostrato che Julius Baer costituisce il miglior proprietario possibile di Kairos perché ci permetterà di consolidare la nostra posizione nell’attrattivo mercato italiano del wealth management, e non vediamo l'ora di rilanciare la nostra partnership basata su una collaborazione e un allineamento più stretti. Desidero ringraziare Fabio Bariletti per il suo contributo durante il suo mandato come CEO di Kairos e per i molti anni trascorsi nella società”.