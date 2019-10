Kedrion, la galassia Cdp ancora in aiuto. Fsi compra quote dai Marcucci

L'operazione era in cantiere da quest'estate. Il closing però ha un tempismo perfetto, rispetti ai tempi della politica che ora vede al potere la maggioranza M5S-Pd. Il fondo Fsi guidato da Maurizio Tamagnini, in cui Cdp ha inestito a suo tempo 500 milioni di euro insieme a Poste, banche e ad altri partner, rileverà una quota significativa del capitale di Kedrion, il gruppo di plasmaderivati controllato dalla famiglia Marcucci, del capogruppo Pd al Senato ex renziano di ferro.



Lo scrive Repubblica, secondo cui in un primo momento il fondo guidato dall'ex banchiere di Bank of America Merrill Lynch acquisterà una quota di circa il 10% direttamente dai Marcucci. Dopodiché, al termine di un aumento di capitale di Kedrion che potrebbe essere di circa 50 milioni di euro, Fsi acquisterà un altro 10%.



La holding Sestant della famiglia toscana che è intenzionata ad alleggerire la propria esposizione ed è alla ricerca da tempo di un socio di minoranza non sottoscriverà le proprie quote di spettanza e si diluirà al 55% mentre l'altro socio, Cdp Equity, azionista dal 2012 con un investimento di circa 100 milioni farà la propria parte restando al 25%.