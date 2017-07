Georges Kern lascia Richemont per andare a guidare Breitling. Il colosso elvetico che ha in portafoglio marchi prestigiosi Cartier, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, IWC Schaffhausen, Vacheron Constantin ha fatto sapere venerdì al mercato che il proprio amministratore delegato si è dimesso.

Il motivo? Il cambio di casacca per prendere in mano le redini di Breitling, recentemente venduto al fondo di private equity CVC Capital Partners. Dopo la ventennale esperienza in Richemont, Kern, come racconta il sito Pambianconews, sarà dunque l’uomo chiave del rilancio della griffe su scala internazionale e in particolare si concentrerà sull’espansione di Breitling sul fronte digitale e retail, con un focus sui mercati asiatici.