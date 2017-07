Kfc diversifica e si butta nella moda. Pronta una linea fashion

Il celebre marchio Usa Kfc, presente anche in una decina di città italiane, ora diventa anche un brand di moda. Secondo quanto rivela il sito Pambianco.it, la catena fast food a stelle e strisce ha annunciato un sito e-commerce dedicato esclusivamente alle linee apparel e design, un modo per diversificare la produzione che a quanto pare risponde a una domanda della società e incontra i gusti di una parte dei consumatori americani. "Kfc e il Colonnello Sanders sono icone della cultura pop americana da 70 anni, i nostri fan non aspettavano altro che un un'occasione per adottarne il lifestyle", ha dichiarato a Wwd Steve Kelly, Us director of media and digital Kfc.