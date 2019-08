Internazionalizzazione, Korber espande la propria Business Area in Brasile

Il Gruppo Körber acquisisce Roll-Tec Cilindro Ltda. L’azienda brasiliana con sede a San Paolo sviluppa, produce e commercializza cilindri per macchine goffratrici per carta e altri prodotti tissue. L’acquisizione è stata completata a fare effetto dal 31 luglio 2019. Scopo dell’acquisizione è l’ulteriore espansione internazionale della Business Area Tissue del Gruppo Körber. La Business Area offre soluzioni complete per macchine per il converting e packaging di carta igienica, prodotti piegati e carta da cucina. Roll-Tec è il leader tecnologico latinoamericano del settore della goffratura; sviluppa cilindri per l’incisione e produce e commercializza rulli per goffratura per la produzione del tissue.

Inoltre, i suoi circa 60 esperti offrono supporto ai clienti nello sviluppo di nuovi motivi per l’incisione, inclusa la fabbricazione dei corrispondenti rulli fino alla consegna dei cilindri goffratori. All’interno della Business Area Tissue di Körber, Roll-Tec collaborerà strettamente con l'italiana Engraving Solutions e con lo stabilimento Fabio Perini di Joinville in Brasile. Con questa acquisizione, Körber sta espandendo la gamma dei suoi prodotti per i clienti latino-americani.

"Siamo molto felici di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato latinoamericano del tissue insieme a Roll-Tec e di orientarci verso il nostro ingresso nel mercato nordamericano”, dichiara Dineo Silverio (nella foto), presidente di Fabio Perini Brasile. “Grazie all’aggiunta di Roll-Tec al nostro portafoglio tecnologico, possiamo offrire ai nostri clienti ulteriori prodotti e soluzioni, differenziati”.

“I 50 anni di esperienza sul mercato che Roll-Tec e Fabio Perini possiedono congiuntamente porterà entrambe le società a consolidare ed espandere la loro leadership nelle Americhe”, aggiunge Oswaldo Cruz Junior, ceo della Business Area Tissue di Körber. “Körber è il partner strategico ideale per noi”, spiega Jose Antonio Logiodice, managing

director di Roll-Tec. “La nostra combinazione con la Business Area Tissue di Körber crea valore aggiunto per i nostri clienti. Inoltre, questa acquisizione apre per noi nuove prospettive di mercato sul lungo termine”.

1