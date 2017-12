L'Amaro Lucano viaggia con la Coca Cola. Accordo sulla distribuzione

Lucano 1894, storico produttore dell'Amaro Lucano, ha siglato un accordo di distribuzione con Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e distributore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel nostro Paese. Dal primo febbraio Coca-Cola Hbc Italia sara' il distributore esclusivo per l'Italia nel canale Out of Home (Horeca) degli spirits di proprieta' del Gruppo Lucano. Oltre allo storico Amaro Lucano saranno distribuiti Limoncetta di Sorrento IGP, la Linea Anniversario (Amaro, Limoncello, Sambuca e Caffe'), la Linea F.lli Vena (Mirto, Nocino e Liquirizia), oltre ai distillati Grappa Barocca e Grappa Passione Bianca.

'Questa partnership segna per Coca-Cola Hbc Italia un momento storico importante all'interno della sua strategia di Total Beverage Company', ha affermato Vitaliy Novikov, general manager Coca-Cola Hbc Italia. 'La forza distributiva di Coca-Cola Hbc Italia, unita a un brand iconico come Amaro Lucano, dara' vita a una realta' completamente nuova per il mercato italiano degli spirits', ha aggiunto.

'Per l'azienda Lucano e per la mia famiglia, che la guida da quattro generazioni, e' motivo d'orgoglio aver stretto un accordo con una delle piu' grandi multinazionali al mondo che ha apprezzato proprio la nostra lunga storia imprenditoriale e il forte legame con il territorio e la cultura italiana, che rimangono imprescindibili', ha sottolineato il presidente del Gruppo Lucano, Pasquale Vena. 'Questa partnership rappresenta un'opportunita' di ulteriore grande crescita dei nostri prodotti nel mondo della ristorazione e della mixology dove sono gia' ben presenti e apprezzati', ha concluso.