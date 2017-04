L’Awards di Propeller Club Piraeus ai Propeller di Milano, Brindisi e Trieste

Propeller Club è un’Associazione Culturale che promuove l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico e culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti internazionali e nazionali.

COME NASCONO I PROPELLER CLUB

Il Propeller Club nasce dalla iniziativa di un piccolo gruppo di imprenditori marittimi di New York che, verso la fine del 1922, si incontravano per discutere e risolvere problemi di comune interesse relativi ai trasporti marittimi. Questo primo gruppo diede vita nel 1923 al “Propeller Club di New York”. Il nome “Propeller”, che significa elica, fu scelto per simboleggiare la forza di propulsione della nuova associazione caratterizzandone la derivazione marittima.

Negli anni successivi gruppi simili, a Boston, New Orleans si associarono, coinvolgendo il primo Propeller Club studentesco a Yale, fino ad avere, negli anni ’50, 180 Clubs associati, di cui una trentina nel mondo. Nel 1954 il Club più numeroso era New York con 1221 Soci, seguito da New Orleans con 889, San Francisco 446, Houston 456 e contava oltre 13.000 soci nel mondo. Genova in quel periodo aveva un forza associativa superiore alle 150 unità.

L'ITALIA PROTAGONISTA DEL NETWORK

Numerose sono le convention tenute in Italia, nel corso delle quali si dibattono, ad alti livelli e con la partecipazione di importanti personalità politiche ed imprenditoriali, i più importanti argomenti del momento, avendo cura di restare sempre neutrali e al di sopra delle parti.

Fra i premiati il presidente del Propeller Club di Milano, Riccardo Fuochi di OM Log International, che si occupa di numerosi servizi per i propri clienti internazionali, fra i quali gli aggiornamenti sulla normativa sull’etichettatura in Cina e la consulenza sulle etichette cinesi, dal layout alla traduzione, fino all’assistenza per le ispezioni cinesi per tessuti e abbigliamento (CIQ).

LA OM LOG INTERNATIONAL

Specializzata nella logistica retail per i marchi di lusso, la OM Log International si occupa anche dello sdoganamento e China Inspection Quarantine (CIQ) con sistema informatico innovativo che permette di sdoganare entro 48 ore.

A ciò si aggiungono un magazzino riconosciuto per ispezioni CIQ (NR registrazione 0001), la preparazione delle dichiarazioni (incluso CITES) e la classificazione doganale con l’emissione di dichiarazioni affidabili e conformi alle normative cinesi. Infine il controllo completo dei documenti di spedizione e l’emissione file di tutte le dichiarazioni, contenuti in archivio dati. Insomma, un’ampia gamma di servizi ad alto valore aggiunto e distribuzione in Cina.

Abbiamo incontrato recentemente Riccardo Fuochi a Lugano, nel corso dell'importante evento organizzato presso il LAC (il centro culturale della Città di Lugano) da NetComm Suisse, che ha riunito per la terza volta i più importanti operatori europei nel settore del fashion nella cosiddetta “Ticino Fashion Valley”, per confrontare le esperienze più significative nel settore dell’e-commerce.

"Abbiamo partecipato a questo evento in quanto Om Log è un'azienda di logistica integrata che guarda all'innovazione ed alle nuove tecnologie come unica possibilità di sviluppo per le piccole e medie aziende" ci conferma Riccardo Fuochi. "La logistica è un attività in continua evoluzione e lo sviluppo dell'e-commerce sta trasformando il concetto di distribuzione tradizionale. All'interno della supply chain la logistica è l'elemento chiave del successo dell'e-commerce. Proprio per questo gli operatori tradizionali devono evolversi, affrontando le nuove sfide derivanti dalla globalizzazione, dai nuovi sistemi di comunicazione e dallo sviluppo dell'internet of things. Noi ci poniamo sul mercato come operatori logistici di nicchia e, a parte la moda, ci occupiamo di logistica di opere d'arte, di vino di qualità, di e-commerce, ma anche di allestimento di punti vendita e Visual merchandising. Siamo presenti in Svizzera, Italia, Hong Kong, Cina e USA".