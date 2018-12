L'Enit e un Centinaio di conflitti di interesse...

Forse pochi sanno che il ministro leghista Gianmarco Centinaio non guida solo il dicastero delle Politiche Agricole ma ha anche la delega sul Turismo. Settore che certamente conosce molto, molto bene. Il senatore eletto nel collegio di Pavia è stato dipendente del Club Med dove aveva come capo Giorgio Palmucci. Il quale è ora vicepresidente di Th Resort, società turistica che ha rilevato alcuni villaggi Valtur e della quale la Cdp possiede una partecipazione del 46%. Per questo motivo, probabilmente, sarebbe sconsigliabile la sua nomina alla guida dell'Enit. E invece è proprio quello che ha proposto il ministro Centinaio che per la presidenza dell'ente pubblico di promozione turistica ha fatto il nome del suo ex capo. Peccato che nel contratto di governo Lega-M5S, firmato anche da Matteo Salvini, ci sia il conflitto di interessi anche per gli enti e le imprese statali...