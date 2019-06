Caffè Kimbo, fatturato in crescita a doppia cifra per l'espresso napoletano.

Nuovo balzo in avanti per Kimbo che chiude il 2018 con un fatturato lordo di 187,5 milioni di euro, registrando una crescita assoluta del 2,3% rispetto al 2017, nonché un incremento del 13,7% del fatturato generato all’estero. Un anno di numeri importanti per l’azienda di Melito (Napoli) leader nella produzione di caffè si conferma secondo player italiano nel canale retail in Italia. In crescita del 13,7% anche l’estero, che rappresenta ormai il 22% del turnover complessivo. Ottimi risultati anche per L'Ebitda, pari a circa 16 milioni di euro, che corrisponde al 9,3% del fatturato netto,mentre l'Ebit 2018 raggiunge circa gli 11 milioni di euro, ossia il 6,4% del fatturato netto. Una crescita significativa che porta Kimbo a chiudere il 2018 con una posizione finanziaria netta positiva per 21,8 milioni di euro e che conferma una strategia di successo innanzitutto all’estero, tramite investimenti in comunicazione e distribuzione focalizzati su mercati specifici, finalizzati alla costruzione del brand, presente ormai in circa 80 paesi nel mondo.

Altrettanto strategico è lo sviluppo del settore dei monoporzionati e in particolare delle cialde in carta, segmento nel quale Kimbo è leader italiano con una quota del 22% delle vendite nel canale Iper+Super. Nel 2018 i volumi di cialde in carta crescono infatti del 19%, con previsioni di ulteriore incremento per il 2019, grazie al lancio delle cialde in carta compostabile e di nuove miscele e formati. Le vendite in volume di capsule compatibili con altri sistemi non proprietari crescono invece del 62% grazie ad investimenti in pubblicità televisiva e digitale e ad un continuo ampliamento della presenza nei punti vendita.

Prosegue inoltre lo sviluppo nel canale Ho.Re.Ca. in Italia, il cui fatturato a valore registra una crescita del 12,5%, effetto del reclutamento di nuovi bar trattanti il brand Kimbo e dell’espansione territoriale. Fattore chiave è anche l’innovazione di prodotto: nel 2018 Kimbo ha, infatti, introdotto sul mercato italiano ed estero oltre trenta nuove referenze, così da intercettare e soddisfare le preferenze degli appassionati di caffè nel mondo.