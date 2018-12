L'ex presidente di Nissan, Ghosn, in carcere fino all'11 gennaio

Un tribunale di Tokyo ha prolungato la detenzione per l'ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, fino all'11 gennaio. La decisione arriva dopo che i pubblici ministeri giapponesi hanno nuovamente arrestato Ghosn per altre accuse il 21 dicembre, stroncando le sue speranze di essere a casa per Natale. Le autorità stanno seguendo tre linee di indagine separate contro il manager 64enne franco-libanese-brasiliano, riguardanti presunti illeciti finanziari durante il suo mandato come numero uno di Nissan.