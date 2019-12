L'importanza di tutelare i segreti aziendali

Sempre più frequentemente le aziende italiane sottolineano l’importanza di tutelare in modo efficiente i segreti industriali e in generale il loro patrimonio immateriale. I rischi derivanti dalla sottrazione di dati aziendali da parte di dipendenti e collaboratori infedeli sono spesso sottovalutati, con la conseguenza che molto raramente le aziende adottano adeguate misure di protezione. Il tema, in realtà, è molto delicato, in quanto, per il ruolo che ricoprono, dipendenti e collaboratori hanno inevitabilmente accesso a dati aziendali privilegiati e di grande rilevanza patrimoniale. Proprio per tali ragioni il Decreto legislativo 63/2018, che ha recepito una direttiva Europea, ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di protezione dei segreti aziendali delle quali spesso non si ha conoscenza ma che potrebbero consentire alle aziende di ottenere una tutela efficace.



Per poter beneficiare degli strumenti di protezione offerti dall’ordinamento, è però necessario che le aziende facciano la loro parte e che la facciano prima che si verifichi un evento dannoso. La legge tutela infatti i «segreti commerciali» definiti come quelle informazioni segrete che abbiano un valore economico proprio in quanto segrete se sottoposte, da parte del titolare, «a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Peraltro, in caso di contenzioso collegato alla sottrazione di segreti commerciali, al fine di decidere se e quali strumenti di tutela applicare per la salvaguardia degli stessi, il Giudice deve considerare, tra le altre cose, le misure che il legittimo detentore aveva approntato (prima della sottrazione) per tutelarne la segretezza. In altre parole, in tanto è possibile pretendere un’efficace tutela dei propri segreti commerciali, in quanto si dimostri di averli considerati effettivamente rilevanti, avendo fatto tutto quanto necessario per proteggerli al meglio. Tale obiettivo deve essere raggiunto oltre che sul piano tecnico - adottando tutte le opportune cautele informatiche - anche sul piano giuridico: in primo luogo sottoscrivendo specifici accordi di riservatezza, ed eventualmente patti di non concorrenza, con i propri dipendenti o collaboratori.



È poi essenziale disciplinare l’utilizzo degli strumenti informatici aziendali da parte dei dipendenti, assicurandosi la possibilità, mediante l’adozione di specifiche policy, di poter effettuare legittimi controlli sulle modalità di utilizzo degli stessi. Sotto il profilo penalistico, il suindicato decreto ha esteso le sanzioni già previste a carico di chi rivela abusivamente segreti appresi per effetto del proprio stato, ufficio, professione o arte, anche a chiunque, avendo acquisito tali segreti commerciali, li impieghi a proprio o altrui profitto (art. 623 c.p.). Peraltro, se tali reati vengono compiuti tramite l’utilizzo di strumenti informatici, la pena è aumentata. Analogamente, sotto il profilo civilistico, modificando l’art. 99 c.p.i. (codice della proprietà industriale), il Decreto ha previsto l’illiceità della condotta (oltre che del materiale autore della sottrazione dei segreti commerciali) del terzo che utilizzi tali dati, cioè per esempio del nuovo datore di lavoro che abbia assunto il dipendente «infedele».



Peraltro, la condotta del terzo è illecita anche nell’ipotesi in cui il terzo non sia consapevole della provenienza delle informazioni, laddove, secondo le circostanze del caso, avrebbe dovuto esserne a conoscenza. In conclusione, una buona gestione aziendale si realizza anche attraverso un’attenzione puntuale agli aspetti giuridici dell’impresa.