L'innovazione viaggia sull'asse Italia-Pechino, startup più vicine al Dragone

Internazionalizzazione per startup, nuove opportunità per docenti e ricercatori, una summer school sino-italiana sul manifatturiero avanzato, la creazione di un centro di un centro di trasferimento tecnologico su salute e medicina e, ancora, un’ulteriore spinta a rapporti di collaborazione in ambito aerospaziale e marittimo. Si chiude a Città della Scienza nel segno dell’Asse Napoli-Pechino la IX edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, la più importante piattaforma di cooperazione nazionale di settore tra i due Paesi. Inaugurata a Milano martedì scorso con numeri da record (1470 delegati cinesi e italiani, 755 organizzazioni, 200 incontri B2B, 224 progetti di cooperazione presentati, 19 accordi sottoscritti) e la firma di una Dichiarazione Congiunta sui settori strategici comuni tra i due ministri della Ricerca, Marco Bussetti e l’omologo cinese Wang Zhigang, la Settimana Italia-Cina 2018 accende, in occasione del “Sino-Italian Exchange Event”, i riflettori su startup, pmi innovative e reti universitarie.

Novanta startup verso Pechino

Elemento caratterizzante della Settimana Italia-Cina 2018 è stato la terza edizione dell’Italy-China Best Startup Showcase-Entrepreneurship Competition che, guidata a livello nazionale da Campania NewSteel (unico incubatore certificato dal Ministero italiano dello Sviluppo Economico nel Sud Italia), ha assunto una veste completamente rinnovata diventando un’autentica piattaforma di accompagnamento nei rispettivi ecosistemi di riferimento per realtà innovative giudicate a più alto potenziale di mercato.

Come è stato illustrato oggi a Napoli nel corso di “Go To Italy And China. Opportunità e Strumenti di internazionalizzazione delle start-up e pmi”, l’Italy-China Best Startup Showcase prevede la selezione di 90 startup italiane da accompagnare nel mercato cinese con benefit e incentivi economici crescenti in vista della finale di Pechino nel 2019. Le prime 36 sono state già individuate in occasione della giornata inaugurale della Settimana Italia-Cina a Milano. Le altre 54 startup verranno selezionate tra sei specifici settori innovativi (Digital Economy, Intelligenza artificiale & Big Data, Strumenti e dispositivi intelligenti, Produzione avanzata, Salute e Medicina, Sviluppo sostenibile). Per partecipare occorre rispondere alla call “Italy-China Best Startup Showcase”, aperta fino al febbraio 2019.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre lanciato un bando riservato a sole startup, spinoff e pmi innovative residenti in Regione Campania per l’assegnazione di un premio speciale consistente in un percorso gratuito e personalizzato di preparazione e di accompagnamento alla partecipazione al Best Startup Showcase nel 2019 in Cina, erogato da Città della Scienza e Campania NewSteel.

"Sin dal 2006, quando in Italia si parlava di Cina soprattutto in termini di delocalizzazione delle produzioni a basso costo, la Regione Campania ha inteso lanciare una sfida: investire sulla costruzione di una relazione stabile di cooperazione tra i due paesi, basata su scienza, tecnologia e innovazione”, ha commentato Valeria Fascione, assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania (nella foto con il vice presidente dell'Accademia delle Scienze della Cina, Shao). “Dopo dodici anni possiamo affermare che la sfida è stata vinta. Il Sino Italian Exchange Event, nato come piattaforma regionale di specializzazione intelligente, è diventato una realtà nazionale. Sono tanti gli attori regionali che hanno raccolto le opportunità derivanti da questo importante appuntamento di lavoro e networking. Nove gli accordi di cooperazione sottoscritti in ambito scientifico, accademico e industriale”. “Vere protagoniste di questa edizione sono le startup. Tra le dodici compagini vincitrici della competizione nazionale, quattro sono campane. Per loro si avvierà nella prossima primavera un programma di accelerazione in Cina”.