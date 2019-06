L’Italia torna tra i migliori luoghi di lavoro in Europa con Bending Spoons

La milanese Bending Spoons, primo app developer d'Europa, è stata inserita dal Great Place to Work Institute tra i migliori luoghi di lavoro in Europa tra le aziende con 50-500 dipendenti per l'anno 2019.

Con Bending Spoons l’Italia torna in classifica: non accadeva dal 2012

L’azienda fondata a Copenhagen nel 2013 da quattro ingegneri italiani ed un designer polacco, e rientrata in Italia nel 2014, si è classificata all’interno della categoria Best Medium Workplaces, insieme solo ad un’altra azienda italiana. Primo iOS app developer in Europa, oggi Bending Spoons conta circa centocinquanta collaboratori nei modernissimi uffici milanesi di Corso Como 15, per la maggior parte ingegneri informatici, ma anche designer, tester, scienziati dei dati ed esperti di marketing provenienti da tutto il mondo. Era dal 2012 che una azienda Italiana non compariva in questa classifica.

Le caratteristiche vincenti

Bending Spoons si distingue per avere un approccio al management totalmente trasparente, e ogni collaboratore può diventare azionista della società. L'azienda promuove la libertà di scelta e gestione del lavoro: tutti i collaboratori hanno accesso a un numero di ferie illimitato e possono lavorare senza vincoli di luogo e orario. A chi arriva da fuori città, l’azienda per i primi tre mesi mette a disposizione un alloggio (affitto pagato) oltre al supporto per trovare una successiva sistemazione.

Il Premio

Il premio Best Workplace Europe 2019, arrivato alla sua 17esima edizione, realizza ogni anno la classifica dei migliori ambienti di lavoro in Europa. Prima di proclamare le aziende vincitrici di quest’anno, l’organizzazione ha analizzato i risultati e le caratteristiche di tutti i partecipanti alle indagini dei singoli paesi europei e ha stilato la classifica dei migliori 100 del continente. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta a Stoccolma, hanno partecipato illustri docenti universitari e leader dei migliori ambienti di lavoro europei, condividendo con gli altri partecipanti le proprie conoscenze e svelando le best practices che aiutano a creare una cultura aziendale basata sull’eccellenza.