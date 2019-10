L’Oréal: consegne green in 8 città italiane

L’Oréal Italia annuncia il lancio dell’iniziativa “Consegne green” nei centri storici di 8 città italiane

Il progetto prevede l’utilizzo di veicoli elettrici e biciclette per la consegna dei prodotti a oltre 1000 punti vendita per un totale di 10.600 consegne all’anno, nelle città di Milano, Torino, Pavia, Bergamo, Vicenza, Belluno e Roma.

Questa attività porterà a un risparmio totale di 13 tonnellate di CO2. “Consegne Green” fa parte di

un progetto globale finalizzato alla riduzione dell’inquinamento nei centri urbani, di cui l’Italia è uno

dei Paesi pilota.

“Il progetto “Consegne green” si inserisce perfettamente nel programma internazionale “Sharing

Beauty with All” annunciato nel 2013, nel quale L’Oréal si impegna a migliorare le proprie pratiche

lungo tutta la value chain, dalla ricerca alla produzione, condividendo la propria crescita con le

comunità in cui opera- ha dichiarato Fabio Sensidoni, Direttore Operations L’Oréal Italia- Al momento

abbiamo lanciato questo progetto in otto città italiane ma non vogliamo fermarci qui. I primi feedback

positivi dei nostri clienti ci incoraggiano a trovare soluzioni per ampliare ulteriormente questo

progetto nei prossimi mesi.”

La strategia di crescita del Gruppo infatti si fonda in parte anche sull’impegno a produrre con un

impatto minore e coinvolgere i consumatori, che sono al centro delle sue attività, proponendo loro

prodotti sostenibili e aspirazionali e incoraggiandoli in tal modo a operare scelte sostenibili.

Grande attenzione da parte del Gruppo viene dedicata alle questioni ambientali, come è dimostrato

dallo stabilimento di Settimo Torinese uno dei più avanzati in Italia, a emissioni zero di CO2 dal 2015

e dal 2018 “dry factory” ovvero un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia

prima nei prodotti e non per altri usi.

Ma non solo, anche la centrale logistica di Villanterio unico punto di ricezione e partenza per le

spedizioni ai clienti in Italia per 3 delle 4 Divisioni di L’Orèal Italia, rispetta i più rigorosi standard

ambientali come testimoniato dalla prestigiosa Certificazione LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) Gold ottenuta nel 2015. Nella centrale di Villanterio infatti soluzioni quali

l’illuminazione a LED e l’eliminazione dei navettaggi hanno permesso una riduzione delle emissioni

di CO2 di circa 210 t/anno.