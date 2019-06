L’Oréal: Luca Guillot Boschetti direttore generale della Divisione Luxe Italia

L’Oréal Italia, azienda leader in Italia nel settore della cosmesi, nomina Luca Guillot Boschetti Direttore Generale della Divisione L’Oréal Luxe Italia. Luca vanta una carriera venticinquennale nel Gruppo L’Oréal Ha iniziato il suo percorso in Italia come capo prodotto fragranze. Nel corso degli anni ha sviluppato una evoluzione internazionale con responsabilità crescenti. Ha lavorato in Australia per 5 anni come Direttore Generale della Divisione Lusso. Durante gli ultimi 3 anni si è impegnato nella Zona Asia Pacific come Direttore Generale del Sud Est dell’Asia trasformandola in un vero bacino di crescita per la Divisione Lusso.