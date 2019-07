La Bce apre alla ripresa del Qe. Accelerano le Borse, giù lo spread

Le Borse europee passano in positivo e accelerano dopo la Bce. L'Eurotower ha lasciato i tassi fermi, come previsto, ha assicurato che la politica monetaria resterà altamente accomodante a lungo e ha aperto anche alla possibilità di rilanciare il quantitative easing. Londra avanza dello 0,38%, Milano sale dell'1,14% - maglia rosa -, Francoforte guadagna lo 0,44% e Parigi lo 0,97%. pesano anche i deludenti dati dell'indice Ifo in Germania a luglio.

Spread scende a 179 punti dopo decisione Bce - Lo spread tra Btp e Bund scende a 179 punti col rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,379% dopo che dal consiglio direttivo della Bce e' arrivato un mandato tecnico per studiare ripresa Qe.

Euro: accentua il calo sul dollaro dopo la Bce - L'euro accentua il calo sul dollaro dopo la riunione della Bce. L'Eurotower ha lasciato i tassi fermi, come previsto, ha assicurato che la politica monetaria restera' altamente accomodante a lungo e ha aperto anche alla possibilita' di rilanciare il quantitative easing. La moneta europea passa di mano a 1,1104 dollari e 120,06 yen. Dollaro/yen arretra a 108,10.

Bce: mandato tecnico per studiare ripresa Qe - La Banca centrale europea apre a una ripresa del quantitative easing. La Bce - si legge in una nota - "e' determinata ad agire se le prospettive d'inflazione nel medio termine continuano ad essere inferiori al suo obiettivo". Il consiglio direttivo "ha dato mandato ai relativi comitati dell'Eurosistema di esaminare le opzioni, fra cui "le dimensioni e la composizione di nuovi acquisti di titoli". Il consiglio della Bce - si legge nella nota - ha sottolineato "la necessita' di una posizione di politica monetaria altamente accomodante per un periodo prolungato, perche' i tassi d'inflazione, sia realizzati che attesi, sono stati persistentemente al di sotto del livelli che sono in linea con il suo obiettivo". In questo contesto, con l'inflazione che viaggia al di sotto dell'obiettivo, "il consiglio direttivo e' determinato ad agire, in linea con il suo impegno a una simmetria nell'obiettivo d'inflazione". I comitati dell'Eurosistema sono stati incaricati dalla Bce di esaminare le opzioni riguardanti non solo una ripresa del Qe, ma anche misure per mitigare tassi negativi (escludendo una porzione dei depositi delle banche) e "i modi per rafforzare la forward guidance" con cui la Bce orienta le aspettative degli investitori sui tassi d'interesse.

Bce: Draghi, necessario significativo livello stimoli monetari - "Un significativo livello di stimoli monetari continua a essere necessario affinche' le condizioni finanziarie rimangano molto favorevoli e sostengano l'espansione dell'area dell'euro, continuino a far rialzare i prezzi e lo sviluppo dell'inflazione sottostante nel medio termine". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi.

Bce: Draghi, pressioni inflazionistiche restano basse - "Le pressioni inflazionistiche restano basse e gli indicatori delle aspettative di inflazione si sono indeboliti". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi.

Bce: Draghi, crescita Eurozona rallenta nel II e III trimestre - I piu' recenti dati economici segnalano un "rallentamento" della crescita dell'Eurozona nel secondo e nel terzo trimestre del 2019. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in conferenza stampa. "La prolungata presenza di incertezze collegate a fattori geopolitici, la crescente minaccia del protezionismo e le vulnerabilita' dei Paesi emergenti stanno indebolendo il sentimento economico, in particolare nel settore manifatturiero", ha aggiunto Draghi.

Bce: Draghi, prospettive crescita sempre peggiori in manifatturiero - Le prospettive di crescita stanno diventando sempre peggiori nel settore manifatturiero". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi.

Bce: Draghi, Paesi ad alto debito rafforzino conti pubblici - "I Paesi ad alto debito pubblico devono rinforzare i loro cuscinetti fiscali e tutti i Paesi dovrebbero aumentare i loro sforzi per raggiungere una composizione delle finanze pubbliche piu' orientata alla crescita". Lo ha detto il presidente della Bce. Mario Draghi, in conferenza stampa.

Bce: Draghi, potenziare attuazione riforme strutturali - "L'attuazione delle riforme strutturali nei paesi dell'area euro deve essere notevolmente potenziata per aumentare la produttivita' e il potenziale di crescita dell'Eurozona, ridurre la disoccupazione strutturale e aumentare la resilienza".