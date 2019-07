La Bce regala 2 mld a Deutsche Bank. Il M5S: in Europa due pesi e due misure

DEUTSCHE BANK, RADUZZI (M5S): “DA BCE REGALO INCONCEPIBILE. IN EUROPA DUE PESI E DUE MISURE” - “Concedere a Deutsche Bank di abbassare il livello di patrimonializzazione richiesto è un regalo inconcepibile ed è l’ennesima dimostrazione di come in Europa esistano due pesi e due misure a seconda di chi sei. Quando si è trattato delle banche italiane la vigilanza Bce non è stata altrettanto clemente, costringendo le nostre banche a pesanti svalutazioni dei propri crediti deteriorati. La banca tedesca si trova oggi in una situazione di profonda crisi e ha predisposto un massiccio piano di licenziamenti. Grazie allo sconto gentilmente offerto dalla Bce, Deutsche Bank otterrà 2 miliardi di euro che le consentiranno di evitare un doloroso aumento di capitale. È chiaro che un’Europa di figli e figliastri non può andare avanti e sarà compito dei nuovi rappresentati delle istituzioni europee mettere fine a questa gestione iniqua della politica europea”. Lo dichiara in una nota il deputato Raphael Raduzzi del MoVimento 5 Stelle.