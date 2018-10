La Borsa rimbalza, spread a 300. Effetto Fmi sui mercati in Asia

Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20 mila punti base. La Borsa di Milano parte infatti con un più 0,44 per cento dell'indice Ftse-Mib, ma sui mercati continuano a pesare i timori per il bilancio in deficit dell'Italia e il braccio di ferro con Bruxelles. Matteo Salvini assicura che il governo non fara' marcia indietro.

Oggi in parlamento, si terranno le audizioni sulla Nota di aggiornamento al Def. Tra gli altri, si segnala l'intervento del ministro dell'Economia Giovanni Tria, della Banca d'Italia e dell'Istat. Anche i listini europei provano a reagire, Londra cresce dello 0,13% a 7.242 punti. Francoforte avanza dello 0,12% a 12.310 punti e Parigi dello 0,04% a 5.304 punti.

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund che dopo aver fatto segnare un livello stabile rispetto alla chiusura di ieri a 301 punti base, arretra dopo pochi minuti e scende sotto quota 300 a 297 punti base. Il rendimento dei decennali, pero', rimane elevato, attorno a 3,53%, anche se in calo dal 3,58% raggiunto ieri.

Del resto la situazione rimane fluida nell'attesa del varo della legge di bilancio attesa nelle prossime settimane. Intanto nella notte il Fondo Monetario Internazionale ha confermato per il nostro Paese le stime gia' diffuse lo scorso luglio, con un pil previsto in crescita dell'1,2% quest'anno e dell'1% nel 2019. Ha tuttavia peggiorato le previsioni sul rapporto deficit-pil e su quello debito-pil.

L'Fmi ha invece dato una sforbiciata alle previsioni sull'economia mondiale, al 3,7% sia quest'anno, sia l'anno venturo, invece che al 3,9% stimato lo scorso luglio. A Piazza Affari recuperano le azioni delle banche, dopo la debacle delle ultime sedute e i forti cali di ieri, Ubi e' tuttavia in controtendenza e segna un ribasso del 2%.

L'andamento del greggio favorisce gli ordini in acquisto sul comparto petrolifero, cosicche' Saipem rimbalza quasi del 2%, Tenaris guadagna il 2,2% e anche Eni va su dell'1,2%. Fuori dal paniere principale, continuano a correre le Astaldi (+9,6%). Vanno bene anche le Trevi Finanziaria (+3%), dopo che la societa' ha annunciato una manovra di rafforzamento del capitale. Sul fronte delle valute, l'euro rimane debole nei confronti del biglietto verde, al di sotto della soglia di 1,15. Nel dettaglio passa di mano a 1,1474 dollari (ieri a 1,1473) e a 130 yen (129,794 yen). Il rapporto dollaro/yen si attesta a 113,34 (113,13). Risale il valore del greggio: il future a dicembre del Wti registra un rialzo dello 0,73% a 74,71 dollari al barile.