La Borsa torna negativa. Spread a 290. Asta Bot, rendimenti al top da 5 anni

Cambio di rotta a Piazza Affari dove è tornato il segno meno. Il listino milanese si quasi è allineato ai cali di Francoforte e Parigi. Cali peggiorati dopo l'avvio in rosso di Wall Street. Così il FTSE MIB arretra di oltre l'1%.

In Europa prevalgono le vendite, che colpiscono in particolare i titoli del lusso, appesantiti dai timori di rallentamento della domanda cinese. Pesante a Parigi il titolo Lvmh, nonostante i buoni risultati del terzo trimestre. Gli investitori sono preoccupati che anche l'effetto della guerra commerciale Usa-Cina possa pesare sui prodotti di lusso. Pesa anche il report di Morgan Stanley sul settore europeo, con il giudizio che passa a 'underweight'. A Piazza Affari il titolo più colpito è Moncler, debole anche Salvatore Ferragamo. In calo l'automotive con Fiat Chrysler Automobiles in rosso deciso dopo le anticipazioni sulla vendita di Magneti Marelli che avverrebbe entro fine mese al fondo di private equity Kkr con una valutazione pari a un enterprise value di 5,5 mld di euro, a metà strada tra i valori circolati finora ( 5 mld e 6 mld). Male anche Brembo e Pirelli & C. In rosso anche Stmicroelectronics che arriva a perdere oltre 5 punti percentuali in un settore tecnologico colpito dalle vendite in tutta Europa. Sono contrastate le banche , mentre continuano a salire gli assicurativi come anche Generali dopo gli acquisti del vicepresidente Francesco Gaetano Caltagirone che hanno portato la sua quota al 4,2% con un investimento di circa 30 milioni di euro. L'obiettivo è il 5%, con la cordata italiana oggi al 23,44%. In positivo anche Atlantia con il Sole 24 Ore che scrive che è vicino il closing su Abertis. In forte rialzo Poste Italiane e Telecom. Fuori dal listino principale, in asta di volatilià Stefanel (+15,93% teorico), in grande spolvero anche ieri.

Dopo la giornata volatile della vigilia per i tassi in area euro, lo spread BTp/Bund è in calo e in area 290 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,5%. Il clima sull'obblgazionario italiano è migliorato con le parole del ministro Tria che ha confermato le stime contenute nella Nota di aggiornamento al Def. Intanto, sul primario, rendimento in netto rialzo per i BoT semestrali assegnati oggi in asta. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 14/10/2019 spuntando un rendimento pari a 0,949%, in aumento di 51 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Per trovare un rendimento più alto di quello odierno bisogna risalire a 5 anni fa quando, nell'asta del 10 ottobre 2013, il rendimento si attestò allo 0,999 per cento. Buona la domanda che ha raggiunto i 9,762 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,63. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 12 ottobre.

Lo spread è attorno ai 290 punti. I mercati, per ora, restano alla finestra e mostrano timidi segnali di apertura verso l'Italia, in attesa di capire come si comporteranno i fondi Usa. Il Tesoro oggi ha collocato 6 miliardi di Bot annuali a un tasso dell 0,944%, piu' che raddoppiato rispetto a un mese fa. Il differenziale tra il tasso dei Btp e quello dei Bund, dopo essere salito sopra 305 punti, e' ora a quota 297. Ieri aveva chiuso a quota 294, in frenata dopo che i mercati avevano avuto sentore di una possibile revisione della manovra, nel caso in cui lo spread dovesse salire sopra quota 400-500 punti. Il governo pero', nonostante le bocciature di Bankitalia e Upb, ha ribadito ieri sera e stamattina la sua intenzione di non modificare la manovra. Il rendimento e' al 3,527%, dopo aver chiuso ieri a 3,487% e aver in precedenza toccato un picco del 3,712%, top da aprile 2013. Intanto il Fmi mette in guardia sulle incertezze politiche in Italia, che creano allarme sul debito pubblico e possono innescare pericolosi effetti sui bilanci delle banche e un rischio di contagio per l'intera Eurozona.