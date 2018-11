La Brexit fa bene alle Borse Ue. Ma lo spread resta in tensione

Le Borse europee partono al rialzo all'indomani del via libera del Governo inglese all'accordo con la Ue sulle modalita' di uscita dall'Unione Europea, mentre restano sotto tensione i titoli di Stato italiani (spread a 307 punti) dopo la richiesta di Austria e Olanda di avviare la procedura di infrazione nei confronti di Roma per disavanzo eccessivo.

Tutti i principali indici salgono di almeno mezzo punto percentuale con Madrid prima della classe (+0,7%), mentre a Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,61%. In rialzo anche Londra (+0,35%) con la sterlina che frena il trend di recupero delle ultime settimane nei confronti delle altre valute: il cambio euro/sterlina si porta a 0,8737 (da 0,8705 di ieri sera), il cambio sterlina/dollaro e' stabile a 1,2986 (1,2980).

Appena dopo l'annuncio di Londra ieri il cambio euro/sterlina si era portato a 0,8685 e lo sterlina/dollaro a 1,3058). Tornando a Piazza Affari spicca il +2,2% di Pirelli dopo i conti dei nove mesi sopra le previsioni e la conferma degli obiettivi 2018 di redditivita'. In evidenza anche i bancari e A2a (+1,1%) ancora sull'effetto trimestrale. Giu' invece St(-2%). Stabile il barile di petrolio a 56,23 dollari nel Wti dicembre e a 66,25 dollari nel Brent gennaio. Euro/dollaro a 1,1310 da 1,1335.

Sul mercato secondario, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a quota 307 punti, in calo rispetto ai 310 punti della chiusura di ieri, giornata in cui il differenziale ha toccato i 317 punti. I mercati resgiscono al brabbio di ferro tra Italia e Ue. La risposta inviata dal Governo italiano sulla manovra, non e' piaciuta a Bruxelles e l'Italia va incontro a una possibile procedura d'infrazione, gia' chiesta da Austria e Olanda. Tra una settimana il nuovo giudizio di Bruxelles sul documento italiano. Il rendimento del decennale e' al 3.468%, in calo rispetto al 3,504% della chiusura di ieri.

La seduta di ieri a Wall Street e' finita in ribasso, colpa del peso dei titoli finanziari (-1,2%), di quelli tecnologici (-1,2%) e delle utility (-1%). E' fallito il tentativo di rimbalzo osservato all'avvio. Per l'S&P 500 e' stata la quinta giornata di fila in ribasso, la serie temporale negativa piu' lunga da quella durata sei giorni e finita il 24 ottobre scorso, un mese chiuso con un ribasso del 6,9%. Le banche hanno sofferto con lo spettro che i democratici al controllo della Camera da gennaio possano ostacolare gli sforzi del governo Trump volti alla deregulation.

I titoli tech hanno subito ancora una volta l'effetto Apple (-2,8%), titolo entrato in territorio "orso" avendo perso oltre il 20% dal picco di inizio ottobre.