La Commissione Ue spaventa i mercati. Di Maio: "Moscovici ha creato tensioni"

Piazza Affari (Ftse Mib -0,49%) è stata la peggiore in Europa: Parigi ha guadagnato lo 0,24% e Francoforte lo 0,75%. A Milano fra i titoli principali male le banche e Telecom Italia, scesa di oltre il 5% sotto la soglia di 50 centesimi. In chiusura il differenziale con il bund tedesco quotava a 283 punti con il rendimento dei decennali al 3,3%.

Ha ragione Luigi Di Maio. Ora è chiaro. Qualcuno in Europa tifa contro l'Italia, punta a spaventare i mercati finanziari e a commissariare l'Italia. Ma andiamo con ordine. Fino al primo pomeriggio la Borsa di Milano era la migliore in Europa e lo spread era in netto calo rispetto a venerdì scorso. Poi sono arrivati il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ("Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità" ma "a una prima vista" i piani di bilancio italiani "non sembrano compatibili con le regole del Patto") e soprattutto il commissario Pierre Moscovici (A "prima vista c'è una deviazione significativa" dagli "impegni presi" da parte di Roma. "La Manovra privilegia la spesa pubblica, ai cittadini bisogna dire la verità") a far scendere Piazza Affari (anche se non c'è stato alcun panic selling) e a far risalire lo spread.

Immediata la risposta di Luigi Di Maio - "Stamattina a qualcuno non andava bene che lo spread non si fosse impennato. Moscovici, che non e' italiano, si e' svegliato e ha pensato bene di fare una dichiarazione contro l'Italia, contro il Def italiano e creare tensione sui mercati". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, sottolineando che ora "per fortuna la Borsa sta per chiudere. Da domani continueremo a spiegare che il 2,4% non e' una misura molto lontana da quella che facevano altri. Solo che se lo fa la Lega e il M5s non va bene".

Tria anticipa il ritorno a Roma, non partecipa all’Ecofin - Al termine del vertice il ministro del Tesoro farà ritorno a Roma, in anticipo rispetto alla consueta missione di due giorni che prevede per domani anche la riunione Ecofin. Al suo posto parteciperà al vertice dei ministri economici dell’Unione il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera. Tria rientrerà per chiudere il lavoro sulla nota di aggiornamento al Def prima della trasmissione al Parlamento. Il documento non è stato ancora trasmesso alle Camere né pubblicato. Prima di partire destinazione Lussemburgo, l’economista ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte.

Di Maio: rientro Tria già programmato, nessuna emergenza - Al termine di un incontro con i sindacati al Mise, il vicepremier Di Maio ha commentato il rientro anticipato di Tria dal Lussemburgo. "Credo fosse già programmato - ha spiegato -. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli delDef, non c’è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare". Il leader pentastellato ha poi chiarito: «nei prossimi giorni ci saranno altri incontri» proprio per definire il Def con, tra gli altri, Salvini, Conte e Tria. «Non c’è nessuna motivazione per mettere in discussione il 2,4%» del rapporto deficit-pil, ha continuato il vicepremier. "Siamo tutti convinti, il governo è compatto. Se le agenzie rating ci declassano hanno un pregiudizio contro Governo", ha affermato.

Il Commissario Ue: deviazione deficit/pil molto, molto significativa - Di Maio ha chiamato in causa il Commissario Ue agli Affari economici. "Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall'Italia è una deviazione molto, molto significativa" rispetto agli impegni di bilancio, ha sottolineato Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Il responsabile degli Affari economici di Bruxelles ha aggiunto che la Commissione "non è contro nessuno, non ha interesse a questo», ma che le regole europee sui bilanci sono «nell’interesse dei cittadini" e si tratta di "regole intelligenti". Moscovici ha aggiunto che la valutazione finale della Commissione sarà fatta sulla base del progetto di legge di bilancio che deve essere consegnato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Di qui la necessità di "aspettare, pazientare".

Dombrovskis: a una prima vista i piani di bilancio italiani non compatibili - Toni analoghi nelle parole del vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "Aspettiamo la bozza di legge di stabilità" ma "a una prima vista" i piani di bilancio italiani "non sembrano compatibili con le regole del Patto", ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, entrando all’Eurogruppo.

Il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas ha spiegato che la manovra italiana, come "ogni cosa al cuore degli sviluppi politici ed economici, sarà discussa" domani, 2 ottobre, durante la riunione settimanale del Collegio dei commissari, nel quadro del dibattito in agenda sul nuovo round del semestre europeo che si apre ora. La riunione del Collegio, presieduta dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, sarà in concomitanza con la plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo. È l’inizio di un dialogo con Bruxelles, che vigila sul rispetto da parte dei paesi dell’Unione dei vincoli previsti dai trattati comunitari.