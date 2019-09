la crescita e la sicurezza del gioco online

Il gioco d’azzardo in Italia non sembra arrestarsi, nonostante le ultime misure prese dal Governo uscente gialloverde, soprattutto in termini di pubblicità e diffusione di nuove realtà del gioco stesso, abbiano dato una netta stretta al movimento. Il Decreto Dignità ha vietato ogni forma di pubblicità alle case da gioco e alle loro promozioni, ma questo non ha fermato la voglia degli italiani di giocare per provare a vincere.

E questo risulta evidente da alcuni dati, i quali mostrano la crescente presenza di giocatori sui casino online più importanti tra quelli che operano in Italia. E proprio a tal proposito, uno degli aspetti più importanti ai quali devono far fronte le piattaforme esistenti nel nostro Paese,è quello della sicurezza. Di questi tempi, infatti, i fantasmi che riguardano la gestione dei dati degli utenti sono sempre più frequenti.

Scopriamo allora se giocare online è ancora sicuro, oltre a dare quell’adrenalina portata soprattutto dai tanti giochi presenti nelle varie piattaforme di gioco.

La sicurezza prima di tutto

Quello relativo alla sicurezza è divenuto un tema centrale per chi gestisce un casino online, specialmente tra quelli che hanno ottenuto una licenza AAMS (ora divenuta ADM). Praticamente più importante della necessità di proporre ai propri utenti giochi nuovi e con ricchi jackpot da conquistare. Ormai, rassicurare i giocatori sulla sicurezza dei propri dati conta più che dare certezze sulle possibilità di vincita.

E allora ecco che le principali piattaforme di gioco si sono aggiornate anche sotto questo aspetto. Fin dal momento della registrazione sui siti, passando anche da altri momenti altrettanti cruciali come la fornitura del metodo di pagamento per depositi e prelievi, ogni casino online pone ciascun dato in una rete crittografata in costante aggiornamento. Così, di fatto, è possibile sfuggire a ogni tentativo di truffa online e furto di dati.

I casi passati relativi al fenomeno dello scam, che dal metodo “vecchio” relativo alle mail truffaldine si è spostato anche sulle piattaforme da gioco, sono ormai stati scongiurati. Il grande lavoro dei casino online in questo senso sembra finalmente pagare i suoi dividendi. E gli stessi giocatori sembrano più tranquilli all’idea di dover fornire dati sensibili in cambio dell’ebbrezza di giocare e vincere.

Si può giocare anche gratis

Ma non c’è solo la gestione e la messa in sicurezza dei dati a tranquillizzare i nuovi giocatori dei casino online. Abbiamo anche la possibilità di giocare e di vincere senza dover per forza spendere un euro. Se la norma vuole che le promozioni per i nuovi iscritti alle piattaforme abbiano un minimo versamento di denaro iniziale, ci sono tanti casino online senza deposito che offrono bonus in forma gratuita.

Questa è senza dubbio una opportunità da sfruttare per chi vorrebbe costruire un vero e proprio tesoretto partendo da zero. La maggior parte delle persone crede che sia giusto provare a vincere investendo una prima cifra (non esosa, chiaramente), ma è altrettanto vero che bisogna sempre giocare in maniera responsabile e senza esagerare.

Pertanto la gente sfrutta il più possibile le occasioni che vengono offerte dai casino online che operano in Italia. Piattaforme che si sono messe in pari sul piano della sicurezza e che non smettono mai di stupire i nuovi giocatori.