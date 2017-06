La Merkel ride. Economia tedesca in netta ripresa

'L'economia tedesca resta chiaramente sulla strada della ripresa' per l'istituto di ricerca economica Diw, che stima per quest'anno una crescita del Pil in Germania pari all'1,5% e nel 2018 all'1,7%. 'La congiuntura tedesca sta bene attualmente, e' in crescita da oltre quattro anni e continuera' su questa strada secondo le stime', ha aggiunto il Diw, che ha indicato che il numero degli occupati ha raggiunto livelli storici e continua a salire, i redditi dei privati sono in aumento e le casse pubbliche 'sono ben riempite'. Al tempo stesso, prosegue Diw, cresce anche la capacita' produttiva, mentre al momento non si vedono rischi di un surriscaldamento dell'economia. Il Diw si dice invece preoccupato dei deboli investimenti, che restano tali anche in presenza di un'economia robusta. Secondo Simon Junker, del Diw, anche i negoziati su Brexit e possibili misure protezionistiche del Governo americano sono alla base della cautela di molte imprese. Il presidente del Diw, Marcel Fratzscher, indica che 'l'economia va bene, ma potrebbe andare ancora meglio. La crescita dipende troppo dall'andamento favorevole del mercato del lavoro. I deboli investimenti danneggiano la Germania e ne riducono la competitivita' nel lungo termine'. L'istituto mette in guardia dai rischi per la ripresa, che 'restano elevati', tra questi i negoziati su Brexit che provocano incertezza, le tensioni politiche in Italia e sopratutto le minacce di protezionismo dagli Usa.