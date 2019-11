"La mobilità del possibile": EY comunica la mobilità smart e sostenile futura

A "La mobilità del possibile", convegno tenutosi oggi al Palazzo della Regione, EY ha presentato una ricerca sulla smart mobility italiana: un italiano su due sceglierebbe un’auto elettrica o ibrida, il 63% dei consumatori è interessato a veicoli a guida autonoma e cresce l’uso dei servizi di sharing mobility.

Lo sviluppo dell'ecosistema della smart mobility, di una mobilità più efficiente, sostenibile e inclusiva, incentrata sulle esigenze del viaggiatore e capace di migliorarne l'esperienza sono i temi al centro del convegno “La Mobilità del Possibile”. All’evento, tenutosi questa mattina presso il Palazzo della Regione, sono intervenuti importanti CEO delle aziende Auto, Trasporto e Mobilità e rappresentanti delle istituzioni che si sono confrontati su un settore che sta attraversando una completa trasformazione, sia nella prospettiva del consumatore sia in quella degli operatori.

"La mobilità del possibile"; Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile, di Regione Lombardia, dopo il saluto istituzionale ad Affaritaliani.it: "La mobilità deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale"

“Non si può non parlare di mobilità sostenibile per il futuro di Regione Lombardia”, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile, di Regione Lombardia, “Serve programmare, progettare e realizzare concretamente. La mobilità deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. La rivoluzione della mobilità sostenibile è un obbligo per la politica e per i cittadini. Regione Lombardia sta attuando una politica programmatoria e pianificatoria rispetto, ad esempio, alle infrastrutture per la mobilità elettrica”.

"La mobilità del possibile"; verso una mobilità sostenibile e inclusiva. Donato Iacovone, Amministratore delegato di EY Italia, ad Affaritaliani.it: "Le persone hanno bisogno di incontrarsi fuori dal web"

“A La mobilità del possibile affrontiamo il tema delle smart cities e della mobilità sostenibile”, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it Donato Iacovone, Amministratore delegato di EY Italia, “Già a Capri avevamo ipotizzato che, fino ad allora, avevamo pensato al web come unica infrastruttura di cui abbiamo realmente bisogno, la banda larga. In realtà le persone hanno un bisogno storico e immutabile di incontrarsi, fuori dal web, con infrastrutture connesse, sostenibili e tecnologiche”.

"La mobilità del possibile"; la mobilità per i viaggiatori del futuro. Barbara Covili, General Manager di FREE NOW, ad Affaritaliani.it: "La mobilità dei viaggiatori del futuro è connessa, semplice, affidabile, veloce e libera"