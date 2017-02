La nautica si lascia alle spalle la tempesta. Il Nauticsud rilancia il settore

Dall'acquascooter agli yacht, passando per i nuovi gommoni ad alta tecnologia. C'è tutto il meglio della nautica italiana alla 44° edizione del NauticSud che si tiene alla Mostra d'Oltremare di Napoli, pronta ad accogliere appassionati e esperti del settore fino al 26 febbraio: 400 le imbarcazioni in esposizione in un’area di circa 30mila metri quadrati, in cui c'è anche tutto ​l'indotto, dagli accessori agli arredi. A conferma della ripresa del comparto che contribuisce con l’1,7% del Pil nazionale e registra circa 3 miliardi di euro di fatturato, di cui il 67% ottenuto sui mercati esteri. Cresce la cantieristica, migliora il mercato interno, possono finalmente sorridere anche gli armatori: per la prima volta aumentano infatti i contrati di leasing. "Nauticsud è un marchio storico di Mostra d'Oltremare che abbiamo rilanciato e che tuteleremo sempre: Napoli è una capitale europea del settore nautico e trova qui la sua vetrina migliore", commenta Donatella Chiodo, presidente dell’ente fieristico.

"Siamo soddisfatti -spiega il consigliere delegato dell’ente, Giuseope Oliviero- della risposta dei cantieri nautici che hanno apprezzato il lavoro fatto lo scorso anno, quando abbiamo rilanciato Nauticsud evitando che finisse nell'oblio. In un anno la fiera ha già riconquistato una dimensione nazionale di primo piano". Molte le novità in esposizione. Il cantiere Salpa presenta la doppia versione del 23 piedi fuoribordo ed entro bordo per il campeggio nautico, Gagliotta sarà in fiera con la nuova linea Lobster, dal 35 ai 42 e 48 già in fase di realizzazione, Fiart con gli ultimi modelli di ritorno dalle fiere all’estero, Italiamarine con l’anteprima nazionale del Sanremo 24, già presentato con grande successo a Parigi, mentre il cantiere MV Marine esporrà la linea di gommoni Mito 31 e 45 e Vesevus 35, che hanno conquistato il mercato americano.

Non manca l’indotto tra cui la Soft Marine, leader nelle tappezzerie ed oggi riferimento anche per il settore dei superyacht. La Hi-Performance Italia presenta per la prima volta a Napoli i motori fuoribordo 400 Mercury Racing, la Ipec Mare la nuova linea Solaria Beach, mentre Italiamare esporrà i marchi Jeanneau, Prestige e Sessa Marine. La società Nautica Mediterranea Yachting espone in anteprima la Ranieri International Next 37 e i motori Suzuky super tecnologici 150 e 175 AP. Il Centro Nautico Marinelli esporrà in anteprima assoluta il nuovo modello di gommoni Luxury 5,80, Performance Mare i marchi Yamaha con tutta la gamma, tra cui i nuovi F100F e F25G Aquabat. La Wave Boat Italia sarà presente con due modelli delle imbarcazioni spinte da Jet-Ski. La Coelmo mette invece in mostra Integra Plus, il nuovo sistema per la gestione delle fonti energetiche di bordo, comprese quelle rinnovabili, completamente ridisegnato e riprogettato in termini di elettronica e di potenza. Una risalita, dunque, che fa ben sperare per il futuro e che sembra confermare una netta sensazione: la tempesta è alle spalle.

Eduardo Cagnazzi