La pax contiana fa scendere lo spread. Piazza Affari la migliore d'Europa

Mentre lo scoglio del Decreto Sblocca-Cantieri sta per essere superato con una probabile intesa nella maggioranza già in giornata, i mercati finanziari fiutano il clima positivo che garantisce stabilità politica e reagiscono di conseguenza: Piazza Affari positiva e spread in calo.

Piazza Affari è la migliore del Vecchio Continente oltre l'1% ed e' stata anche la prima a virare al rialzo e anche lo spread cala a 273 punti. A Piazza Affari sono ben impostate le azioni delle banche con Ubi, Intesa Sanpaolo e Unicredit che salgono di oltre il 2%. Sono inoltre tenute sotto osservazione le Bper (+1,4%), sull'ipotesi che la banca stia studiando il dossier Carige. Fca continua a catalizzare l'attenzione (+3%), nell'attesa di novita' sul fronte della fusione con Renault (+3,1%), di cui oggi si riunisce il cda. Ieri sono emersi anche i dati sulle immatricolazioni, che a maggio per la casa auto sono diminuite del 6%. Negli Usa, pero', sono tornate a salire, con un progresso del 2%. Della galassia Agnelli sono deboli le Ferrari (-1,3%), mentre sono estremamente volatili le Juventus (+0,4%), nell'attesa dell'annuncio ufficiale sul nuovo allenatore, anche se negli ambienti sportivi e' dato in arrivo Maurizio Sarri. Fuori dal paniere principale, sono entrate in asta di volatilita' le Pininfarina (+8,7%). Anima registra un progresso di oltre il 5% sul 'Buy' di Goldman Sachs, che vede la societa' in pole position per operazioni straordinarie. Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano stabile sopra 1,12 dollari (1,1249), livello gia' conquistato ieri sull'ipotesi che la Federal Reserve possa avere allo studio un taglio del costo di denaro. Il petrolio perde quota: il wti, contratto con consegna a luglio, cede lo 0,8% e si porta a 52,87 dollari al barile.

Il listino milanese vanta la performance migliore del Vecchio Continente, mentre le altre Borse europee sono più caute, risentendo sia dei timori legati alla questione dei dazi, sia del calo registrato ieri da Wall Street, appesantita più che altro dai big tecnologici dopo che indiscrezioni di stampa hanno riferito che sono in corso indagini da parte delle autorità americane sulla concorrenza tra i grandi giganti del settore tech.

Borse asiatiche in calo su timori di un rallentamento economia

Borse asiatiche in calo quest'oggi, con gli investitori preoccupati dagli ultimi dati macroeconomici che potrebbero indicare un rallentamento dell'economia globale, mentre non aiuta l'intensificarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina. In Giappone, il Nikkei si avvia alla chiusura facendo registrare un calo dello 0,13%, mentre in Cina l'indice delle blue chip, il Citic 300 cede lo 0,33%. Giù anche l'Hang Seng, in ribasso dello 0,70%. Meno accentuato il calo dell'indice coreano, il Kospi infatti resta vicino alla parità, cedendo lo 0,03%.