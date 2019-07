I poliziotti italiani vogliono un bonus per le divise. Vestirsi e svestirsi richiede almeno una quarantina di minuti tempo sottratto secondo i poliziotti al tempo di servizio che quindi chiedono un adeguamento della remunerazione. Non è fantasia ma realtà, tanto che lo stesso Tar, scrive oggi il Giornale, ha fissato per i primi giorni del 2020 una prima udienza sulla questione. Insomma, un bonus divisa in piena regola.