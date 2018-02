Lamborghini Urus, il suv debutta a Milano

Il suv Urus di Lamborghini debutta a Milano. Lamborghini sceglie la piazza di Milano per lanciare sul mercato europeo l’ultima arrivata della casa automobilistica. La nuova vettura, presentata ufficialmente al mondo lo scorso dicembre, è stata infatti esibita ieri sera all'interno della Concessionaria Lamborghini di viale Serra, lo showroom milanese aperto in partnership con il Gruppo Bonaldi lo scorso marzo e sviluppato apposta sul modello Urus. Da 0 a 100 in appena 3,6 secondi, mentre i 200 km/h arrivano dopo appena 12,8 secondi, il Suv Urus riesce a toccare una velocità massima di ben 305 km/h.