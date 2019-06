Landini avverte il governo: "Sciopero generale? Non escludiamo nulla"

Sciopero generale? "Non escludiamo nulla. Chiediamo che si cambi la politica economica e sociale di questo paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo la manifestazione nazionale del pubblico impiego a Roma. Per Landini "è necessaria una legge di stabilità completamente diversa. La mobilitazione c'è e lo decideremo insieme a Cisl e Uil".

PA: LANDINI, 'PER CAMBIAMENTO VERO GOVERNO ASCOLTI LAVORATORI'

"Siamo qui per chiedere un cambiamento vero e se il governo vuole cambiare ha bisogno dei lavoratori. Il governo non ha invertito la tendenza di questi anni e i precari sono rimasti precari. Le peggiori leggi di questi anni non sono state messe in discussione". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo la manifestazione nazionale del pubblico impiego a Roma. Ad oggi, dal governo "non mi pare che ci siano state risposte. Sulla legge di stabilità non c'è stato confronto. Credo che per invertire la tendenza bisogna cambiare le politiche economiche che sono sbagliate" conclude Landini.