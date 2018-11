Lavoro, 25 nuovi Cavalieri: Andrea Illy, Remo Ruffini e... Tutti i nomi

Un riconoscimento ad una vita di impresa "fondata sul merito, sul talento, sulla capacita' di competere rischiando, sul duro lavoro di tutti i giorni, sull'impegno sociale e civile": questo il senso delle onorificenze dell'Ordine 'Al merito del lavoro' ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica e consegnate questa mattina al Quirinale. Dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, 3 sono donne.



"E' un premio - ha affermato Antonio D'Amato, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel corso della cerimonia - che testimonia la capacita' di questi imprenditori di costruire, con i propri collaboratori, imprese che sono fonte non solo di occupazione ma anche di opportunita' di crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere per le comunita' in cui operano e di progresso per il proprio Paese".



I neo Cavalieri del Lavoro sono Baldassare Agnelli (Lombardia), Alberto Barberis Canonico (Piemonte), Vincenzo Cafarelli (Campania), Massimo Carrara (Toscana), Carla Casini (Toscana), Luciano Cillario (Piemonte), Barbara Cittadini (Sicilia), Giuseppe Costa (Liguria), Giancarlo Dallera (Lombardia), Ennio De Rigo Piter (Veneto), Gino Del Bon (Lombardia), Giovanni Fileni (Marche), Mario Filippi Coccetta (Umbria), Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia), Carlo Francesco Mario Ilotte (Piemonte), Giovanni Carlo Licitra (Sicilia), Alessandro Morra (Campania), Marco Palmieri (Emilia-Romagna), Francesco Passadore (Liguria), Pierantonio Riello (Veneto), Remo Ruffini (Lombardia), Francesco Starace (Lazio), Fabio Storchi (Emilia-Romagna), Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria), Alberto Vacchi (Emilia-Romagna). Nel corso della cerimonia, e' stata consegnata anche la medaglia del Presidente della Repubblica agli Alfieri del lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori selezionati tra 2.766, che hanno riportato nei quattro anni della scuola secondaria superiore medie che vanno dal 9,73 a 10 e 24 di loro hanno ottenuto la lode all'esame di Stato.