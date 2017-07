Lavoro, rivoluzione in arrivo. Le nuove professioni del 2030

DAL NANOMEDICO ALLA GUIDA SPAZIALE: LE NUOVE PROFESSIONI DEL 2030

Da qui al 2030 il mercato del lavoro subirà una rivoluzione totale. Le occupazioni che esistono adesso non ci saranno più ma al loro posto ci saranno nuove mansioni che ora non esistono ancora. Lo sostiene l'Institute for the Future della California, che traccia il profilo del nuovo mondo del lavoro.

Secondo il dossier, entro 13 anni l'85% delle occupazioni sarà del tutto nuovo, con lavori e mansioni che oggi ancora non esistono. Dal digitale alla robotica alla nuova medicina, le figure professionali inedite saranno tante e diversificate. Ecco qualche esempio.

Il report spiega che ci sarà una vera e propria disruption creativa che rappresenterà una grande sfida: il passaggio a questa economia digitale avanzata. la distruzione dei vecchi posti di lavoro minaccia la stabilità economica di tante case e pace sociale. Il documento cita un sondaggio condotto da Dell con 4000 decision maker di tutto il mondo: il 45% di loro teme di essere "obsoleti" in tre-cinque anni. Se loro si sentono minacciati, figurarsi le prospettive per un semplice impiegato del servizio, le cui responsabilità sono meno forti.

Per mantenere positivà, il report sottolinea il fatto che la nomadizzazione del lavoro contribuirà a individuare nuove opportunità. Gli individui potranno lavorare per diverse organizzazioni, allo stesso tempo, attraverso i confini e fusi orari. Secondo il report il lavoro digitale potrebbe prendere il largo anche nelle regioni più isolate, come l'Africa sub-sahariana (che deve crescere un miliardo di persone entro il 2030).

Qualche esempio di nuova professione? Il nanomedico, il costruttore di parti del corpo, il consulente per la terza età, il chirurgo per l'aumento della memoria, l'etico della nuova scienza, il pharmer o agricoltore genetista, il pilota spaziale, la guida turistica spaziale. Insomma, nel giro di qualche anno il mondo del lavoro sarà completamente nuovo.