Lavoro, ad agosto disoccupati ai minimi dal 2011.Giovani senza lavoro al 27,5%

Continuano gli effetti del decreto Dignità anche se gli inattivi mantengono stabile il numero complessivo di occupati in Italia. L’Istat ha appena fatto sapere che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile, aggiornando così il minimo dal novembre del 2011.





In flessione anche il dato giovanile: la percentule di chi cerca un lavoro e non lo trova nella fascia 15-24 anni è calata di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%, al punto più basso dal 2010, quindi da oltre otto anni. L’istituto presieduto da Mario Blangiardo ha fatto anche sapere che sempre il mese scorso il tasso di occupazione si è attestato al 59,2%, sostanzialmente stabile rispetto al mese di luglio.



Nel dettaglio, l'occupazione è risultata stabile per entrambe le componenti di genere; aumenta per gli ultracinquantenni (+34 mila) mentre cala nelle altre classi d'età. Dopo la flessione del mese scorso, sono tornati a crescere i dipendenti, sia permanenti sia a termine (+32 mila nel complesso). Sono diminuiti invece gli indipendenti (-33 mila).



L'Istat ha aggiunto che le persone in cerca di occupazione sono in forte calo ad agosto (-3,4%, pari a -87 mila unita' nell'ultimo mese). La diminuzione ha riguardato entrambe le componenti di genere e coinvolto tutte le classi d'età. Nell'ultimo mese "si è stimata una consistente diminuzione della disoccupazione e, dopo cinque mesi di stabilita', un aumento dell'inattivita'". Secondo l'Istat nel trimestre giugno-agosto 2019 l'occupazione è stata in crescita rispetto ai tre mesi precedenti (+0,2%, pari a +45 mila unita').

Nello stesso periodo sono aumentati sia i dipendenti permanenti (+0,5%, +79 mila) sia quelli a termine (+0,4%, +12 mila) mentre sono risultati in calo gli indipendenti (-0,8%, -45 mila); si sono registrati segnali positivi in tutte le classi di eta', ad eccezione dei 35-49enni. All'aumento degli occupati si è associato, nel trimestre, il calo delle persone in cerca di occupazione (-3,7%, pari a -95 mila) e una lieve crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,1%, +9 mila).