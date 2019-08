Lavoro, Di Maio: riders sono stati tra i più sfruttati, ora avranno tutele

"Nella seconda, o terza settimana di agosto i riders passeranno dall'essere i lavoratori più sfruttati d'Italia a quelli che avranno tutele". Lo dice in diretta Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, illustrando il decreto sulla tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali.



Lavoro: Di Maio, in arrivo decreto su tutele e crisi aziendali - Sono in arrivo "misure straordinarie per le aree di crisi complessa della Sicilia, di Blutec, della Sardegna e Isernia. E' un decreto che riguarda la tutele del lavoro e le crisi d'impresa". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Facebook annunciando l'arrivo "forse mercoledi'" sul tavolo del Consiglio dei ministri del decreto su 'Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali', tra cui c'e' anche la norma per mantenere aperta la sede di Napoli di Whirlpool.

LAVORO: DI MAIO "UNA PARTE DEGLI STIPENDI M5S A FONDO DISABILI" - Attraverso una diretta su Facebook il vice premier Luigi Di MAIO annuncia i provvedimenti contenuti in un decreto presto in Cdm sul lavoro. In primis un aiuto per i disabili. "Vogliamo restituire una parte degli stipendi dei parlamentari del Movimento cinque stelle al fondo per il lavoro dei disabili. Esisteva questo fondo ma prima non era possibile fare donazioni. Apriremo un iban in modo che chi vuole puo' fare una donazione".

Whirlpool: Di Maio, con 10 mln non potra' andarsene da Napoli - Il nuovo decreto sulle tutele del lavoro prevede 10 milioni da destinare a Whirlpool che, con queste risorse, "non potra' dire che se ne andra' da Napoli". Lo annuncia in diretta Facebook il viceministro Luigi Di Maio.

