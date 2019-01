Lavoro, effetto Di Maio. Aumentano i contratti a tempo indeterminato

Effetto Di Maio e Decreto Dignità: salgono i contratti a tempo indeterminato e scendono quelli temporanei. L'anno scorso in Veneto sono stati 25mila i nuovi posti di lavoro, secondo i dati della piattaforma Excelsior di Unioncamere: 30mila offerte al mese e 27mila a dicembre. Ma il dato principale riguarda il tipo di contratti: i rapporti a tempo indeterminato e di apprendistato segnano un incremento di 30.700 unità a fronte di un calo dei rapporti a termine di 5.400 unità. Il tutto in particolare nella seconda metà del 2018 ovvero dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità voluto dal vicepremier Luigi Di Maio.



Secondo gli esperti di Veneto Lavoro, la norma che ha introdotto restrizioni nell'utilizzo dei contratti a termine sarebbe uno dei tre fattori del boom delle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato (raddoppiate rispetto al 2017, 60mila contro 30mila). Nel quarto trimestre del 2018 le trasformazioni sono diventate la metà di tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato.



Secondo il report di Veneto Lavoro, che mostra un crollo dei rapporti a termine nella seconda parte dello scorso anno (erano aumentati prima del via libera al Decreto Dignità), a diminuire sono soprattutto i contratti di durata superiore ad un anno, le proroghe e i rinnovi.