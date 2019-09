Lavoro, Inps: in sette mesi +353 mila contratti stabili (+148%)

Nei primi sette mesi dell'anno la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni, meno cessazioni) risulta pari a 353.176 contratti, registrando così un incremento del 148,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Inps sul precariato. Si conferma il boom delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che passano da 279.000 a 439.000 (+57,5%). Nei sette mesi le assunzioni totali nel privato sono state 4.488.304, a fronte di 3.497.020 cessazioni (+991.284).



Le trasformazioni dai contratti a termine in fissi, si accompagnano, fa notare l'Inps, alla crescita delle "conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+20,1%)". Passando alle cessazioni, tra gennaio e luglio del 2019 segnano una riduzione annua che, spiega l'Inps, "ha riguardato i contratti in somministrazione e i rapporti a termine; in crescita risultano invece le cessazioni di rapporti con contratto intermittente, stagionale, in apprendistato e a tempo indeterminato".



In questi sette mesi, fa sapere ancora l'Inps, "sono stati incentivati 66.581 rapporti di lavoro con i benefici previsti dall'esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani", in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-8,8%). L'Istituto calcola anche il saldo annualizzato raggiunto a luglio (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi). Il dato "risulta positivo e pari a +304.000", ma "inferiore a quello registrato nel corrispondente momento alla fine di luglio 2018 (+418.000).



Invece "si conferma l'inversione di tendenza, già segnalata fin dagli inizi del 2018, fra andamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e andamento dei rapporti a tempo determinato: il saldo annualizzato dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è passato da -26.000 ( luglio 2018) a +361.000 (luglio 2019) mentre quello dei rapporti a tempo determinato è passato da +260.000 (luglio 2018) a -202.000 (luglio 2019).



L'Osservatorio del precariato fa anche il punto sulla "consistenza dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale, a luglio 2019 si attesta intorno alle 19.000 unità (di poco inferiore rispetto allo stesso mese del 2018); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 267 euro". Quanto "ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia, a luglio 2019 essi risultano essere circa 7.000 (pressoché uguali a luglio 2018); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 199 euro".